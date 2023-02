(Orlando) Les Canadiennes ont concédé une défaite amère 2-0 contre les États-Unis à la Coupe SheBelieves jeudi, alors qu’elles étaient peut-être distraites par leur bras de fer avec Soccer Canada.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Mallory Swanson a marqué à la septième et 34e minute, et les Américaines, mieux classées que leurs adversaires, ont rapidement pris leurs aises face à un Canada en lambeaux.

PHOTO MIKE WATTERS, USA TODAY SPORTS Les joueuses canadiennes ont porté les maillots mauves lors des hymnes nationaux avant la rencontre.

Les Canadiennes, sixièmes au classement mondial, ont trouvé un semblant de rythme au milieu de la première demie avant d’offrir à Swanson son deuxième but sur une erreur défensive. Il y a eu peu d’action en seconde demie, mais les joueuses de Vlatko Andonovski ont su maintenir le score devant une foule annoncée de 14 697 personnes au stade Exploria.

La capitaine du Canada, Christine Sinclair, a déclaré que compte tenu de l’atmosphère autour de la rencontre, cela aurait pu aller dans les deux sens.

« Soit nous nous battons pour tout et sortons en feu, soit nous sortons à plat. Et je pense que vous avez vu ces 10, 15 premières minutes, nous sommes sorties à plat, a-t-elle déclaré. Je pense que nous ressemblions à une équipe fatiguée, une équipe épuisée mentalement, se heurtant à une bonne équipe, enfin, elles sont championnes en titre de la Coupe du monde pour une raison et vous devez être à votre meilleur niveau pour rivaliser avec elles. Nous ne l’étions pas ce soir. »

Ce match aurait dû être une célébration du soccer féminin entre les médaillées d’or olympiques de Tokyo et les championnes en titre de la Coupe du monde. La fête a plutôt été éclipsée par la bataille syndicale des femmes canadiennes avec leur instance dirigeante.

Lors de l’interprétation des hymnes nationaux, les Canadiennes arboraient des t-shirts avec le message « Trop c’est trop ». Elles portaient un ruban violet aux poignets pendant le match. Le violet est associé à la lutte pour l’égalité des sexes.

Elles ont également porté leur haut d’entraînement à l’envers pendant l’échauffement d’avant-match pour cacher l’écusson de Soccer Canada, comme elles l’ont fait mercredi à l’entraînement.

Avant le coup d’envoi de jeudi, les deux équipes se sont rassemblées dans le cercle central — les Américaines aux côtés des Canadiennes — puis ont serré les rangs, transformant le cercle en forme de cœur en signe de solidarité.

Les Canadiennes ont annoncé vendredi dernier qu’elles ne s’entraîneraient ni ne joueraient tant que leurs griefs n’auraient pas été réglés. Elles ont boycotté l’entraînement le lendemain et ont dû être renvoyées sur le terrain sous la menace de poursuites judiciaires par Soccer Canada.