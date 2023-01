(Montréal) Le camp mouvementé du CF Montréal s’est poursuivi vendredi, alors que l’attaquant Kei Kamara s’est rapporté au club pour la première fois depuis sa demande de transaction sur les réseaux sociaux.

Elias Grigoriadis La Presse Canadienne

L’international du Sierra Leone, qui a déclaré le 11 janvier dernier vouloir évoluer pour un autre club, ne s’est toutefois pas entraîné avec ses coéquipiers.

Il a plutôt effectué quelques exercices de course en compagnie de l’attaquant Mason Toye, qui a diminué la cadence après avoir ressenti des raideurs à la jambe plus tôt cette semaine.

Kamara n’était pas disponible pour répondre aux questions des médias. Bien que la direction du club soit déçue de la façon dont se sont passés ces évènements, il fait toujours partie de l’équipe pour certains de ses coéquipiers.

« On l’a taquiné au sujet de cette situation, mais au final, il est sous contrat et il est notre coéquipier, a déclaré le gardien James Pantemis. Ce qu’il fait, autant sur le terrain que dans le vestiaire, est crucial pour nous. Son expérience et son leadership son importants pour nos jeunes joueurs. »

Kamara a signé un contrat à titre de joueur autonome avant la saison 2022 et a marqué neuf buts en plus d’ajouter huit aides en 39 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a reçu le prix du plus beau retour dans la MLS.

Même s’il a terminé à égalité au deuxième rang du club pour les buts marqués, il n’a touché que 94 000 $ US la saison dernière, ce qui lui confère le 25e rang à ce chapitre chez le CF Montréal.

Pantemis en avance

Pendant ce temps, Pantemis s’est hissé au rang de gardien partant, après avoir remporté sa lutte face à Sebastian Breza la saison dernière. Comme Breza est retourné en Italie à l’échéance de son prêt à Montréal, Pantemis est maintenant l’un des vétérans du club, avec lequel il évolue depuis 2017, mis à part un prêt de six mois au Valour FC de la Première Ligue canadienne.

À ce titre, il s’assure d’accueillir les nouveaux venus, comme Ilias Iliadis, qui s’est récemment amené de l’équipe de réserve de Panathinaikos.

Parmi ces nouveaux venus se trouve l’arrière Aaron Herrera, qui devrait prêter main-forte au côté droit de la défense. Herrara a été acquis du Real Salt Lake en retour de 500 000 $ d’allocation générale, divisés en deux saisons, une place internationale en 2023 et le 25e choix au total du super repêchage de la MLS cette année.

« Comme tout le monde l’aurait été, j’étais sous le choc quand j’ai appris la transaction, a indiqué Herrara. J’ai été à Salt Lake City pendant 10 ans. Mais une fois qu’on a encaissé ce choc, c’est excitant. »

Herrara sera appelé à remplacer Alistair Johnston comme distributeur principal de ballons à l’arrière.

« Il y a une certaine pression, mais je ne cherche pas à le remplacer, a assuré Herrara. Je fais de mon mieux pour devenir l’un des meilleurs arrières extérieurs de la ligue. (L’entraîneur-chef Hernan Losada) sait que je peux jouer n’importe où et je suis certain qu’il va en profiter cette année. »

Le CF Montréal a complété la moitié de son camp d’entraînement. Il quittera pour la Floride le 5 février afin de mettre une touche finale à sa préparation, avant de lancer sa saison le 25 février, contre l’Inter Miami.