(Montréal) À la fin de la dernière saison, Victor Wanyama semblait avoir disputé son dernier match dans l’uniforme bleu-blanc-noir du CF Montréal. Pourtant, le milieu de terrain et joueur désigné est bel et bien au camp du club.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Mon contrat arrivait à échéance et je pensais avoir joué ma dernière saison avec le club en 2022, a nuancé le Kényan de 31 ans après la séance d’entraînement de mercredi, au Stade olympique. Mais j’ai dit que j’allais réfléchir à tout ça pendant les vacances. Après Noël, j’ai reçu un appel du club pour me souhaiter de Joyeuses Fêtes et les discussions ont repris. J’avais quelques options, mais j’ai décidé de revenir ici. »

Wanyama a laissé de côté des offres plus lucratives de clubs saoudiens, turcs et italiens et paraphé un contrat de deux ans avec le CF Montréal au début du mois. Il est bien heureux de pouvoir poursuivre son œuvre au sein du onze montréalais, soit d’aider au développement des jeunes joueurs.

« Il y a quelques jeunes joueurs que j’ai pris sous mon aile ici la saison dernière. Un gars comme Ismaël Koné, que j’ai aidé depuis ses débuts, est passé à de plus grandes choses. Le club le sait et il m’a demandé si je pouvais revenir et de nouveau faire ce genre de choses.

« C’est parce que je me suis promené pas mal et que des vétérans m’ont autrefois pris sous leur aile et m’ont aidé à grandir (que j’aime ce rôle). Je redonne maintenant aux jeunes joueurs. Je veux qu’ils fassent bien et qu’ils puissent développer leur jeu à leur plus haut potentiel. »

Il a assuré que les changements au niveau du personnel technique n’ont rien à voir avec sa décision de revenir à Montréal.

« Je suis un grand fan de l’ex-entraîneur (Wilfried Nancy) et de sont style de jeu. Je lui souhaite la meilleure des chances, mais son départ n’a rien à voir », a évoqué Wanyama.

Continuité souhaitée

Le club montréalais aura bien besoin de l’apport d’un Wanyama avec les départs d’Alistair Johnston, Djordje Mihailovic et Koné sur le terrain, en plus de Nancy sur les lignes de côté. Mais contrairement à ce que plusieurs croient, Wanyama ne craint pas une baisse de régime du club cette saison.

« La formation est presque la même que l’an dernier. Nous avons connu un lent départ en 2022 et nous aurons besoin d’un certain temps pour que la chimie se développe », a-t-il admis.

Des propos qui rejoignent ceux de l’arrière Rudy Camacho.

« On a perdu seulement Alistair derrière, a-t-il rappelé. Il y a de nouveaux joueurs, un nouveau staff. On verra pour les ajustements.

« On a bâti quelque chose de bien l’année dernière ; on va essayer de rester au sommet, a poursuivi Camacho. Ça passe par la mentalité : il faut garder la même mentalité. Le staff a changé, mais les joueurs sont pratiquement les mêmes. Ça va passer par la confiance et les bases qu’on a fondées. »