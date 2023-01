Trophée « The Best » de la FIFA

Kylian Mbappé et Lionel Messi en lice pour le titre du meilleur joueur

(Zurich) Après s’être affrontés en finale de la Coupe du monde, l’Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé devraient se disputer le Trophée de la FIFA « The Best », décerné au meilleur joueur de l’année 2022, dont la liste des candidats a été dévoilée jeudi.