Lionel Messi et Kylian Mbappé, lors de la finale de la Coupe du monde de la FIFA entre l’Argentine et la France, le 18 décembre dernier

(Zurich) Après s’être affrontés en finale de la Coupe du monde, l’Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé devraient se disputer le Trophée de la FIFA « The Best », décerné au meilleur joueur de l’année 2022, dont la liste des candidats a été dévoilée jeudi.

Agence France-Presse

Neymar, du Paris Saint-Germain, figure aussi parmi les nommés comme le Ballon d’Or Karim Benzema, le prodige norvégien Erling Haaland ou le Croate Luka Modric. Le résultat sera dévoilé le 27 février.

Chez les femmes, la double Ballon d’or espagnole Alexia Putellas, l’Anglaise Beath Mead ou l’Australienne Sam Kerr.

Pour le trophée de meilleur entraîneur, les finalistes de la Coupe du monde Didier Deschamps (France) et Lionel Scaloni (Argentine) se mesurent à Pep Guardiola (Manchester City), au vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti et au sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, quatrième à la Coupe du monde et vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique avec le Wydad Casablanca.

La Fédération internationale récompense aussi la meilleure entraîneure, le meilleur gardien et la meilleure gardienne, et prévoit également un trophée du partisan et le prix Puskas du but de l’année, qui pourrait revenir à Kylian Mbappé pour sa volée en finale mondiale, ou la talonnade de l’Anglaise Alessia Russo en demi-finale de l’Euro.

Les amateurs de soccer peuvent voter sur l’internet jusqu’au 3 février à 17 h 59 (heure de l’Est). Début février 2023, la FIFA annoncera les trois finalistes de chacune des catégories.