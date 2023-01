Le CF Montréal a mis fin mardi à son entente avec Sandro Grande, au lendemain de sa nomination controversée comme entraîneur-chef de l’équipe réserve.

Seulement 15 heures après sa nomination comme entraîneur-chef de l’équipe réserve du CF Montréal, Sandro Grande a déjà perdu son poste. Le club a reconnu avoir commis « une erreur » en embauchant cet ancien joueur, qui avait tenu des propos racistes envers les souverainistes à la suite de l’attentat contre la première ministre Pauline Marois, au Métropolis, en 2012.

« Nous regrettons que l’embauche de Sandro Grande a été une erreur et nous regrettons les répercussions causées par cette décision », a déclaré le président du club, Gabriel Gervais, dans un communiqué. « Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou choquées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Sandro Grande avait été libéré par l’Impact en juillet 2009 après avoir empoigné son coéquipier Mauro Biello à la gorge.

Grande a d’abord été libéré par l’Impact en juillet 2009 après avoir empoigné son coéquipier Mauro Biello à la gorge. Puis en 2012, ce message a été publié sur son compte Twitter, en réaction à l’attentat au Métropolis visant la première ministre Pauline Marois : « La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible ! ! ! Marois ! ! ! La prochaine fois mon gars ! J’espère ! ».

Le 4 septembre 2012, alors que Mme Marois venait tout juste de devenir la première première ministre de l’histoire de la province, Richard Henry Bain s’était présenté armé au Métropolis, salle de spectacle montréalaise où le Parti québécois célébrait sa victoire, dans le but de tuer la nouvelle cheffe d’État. L’homme a abattu un technicien de scène et en a gravement blessé un autre. Seule une dysfonction de sa carabine l’a empêché de faire plus de victimes. Il a été condamné à la prison à vie en 2016.

Par rapport à sa publication sur l’attentat, Grande a toujours affirmé avoir été piraté. Il a toutefois reconnu la paternité d’un message sur Facebook insultant les souverainistes. Il y parlait alors des « gens du Nord » qui auraient voté pour les souverainistes en les traitant de « colons » (« hillbillies »). Il affirmait que les « séparatistes sont si stupides que c’est inimaginable ».

Tous les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale avaient condamné la décision du CF Montréal de nommer Sandro Grande à titre d’entraîneur-chef de son équipe de réserve en raison de propos « orduriers », « criminels », « inacceptables » et « blessants » tenus en 2012.

Quelques minutes après l’annonce du congédiement de Grande, mardi matin, le premier ministre François Legault a souligné sur son compte Twitter que le club avait posé le bon geste. « Je salue la décision du CF Montréal de mettre fin à son entente avec Sandro Grande. Cette histoire doit nous rappeler l’importance de ne jamais banaliser l’attentat du Métropolis survenu en septembre 2012 », a-t-il écrit. Dans une déclaration publiée un peu plus tôt, M. Legault avait accusé l’organisation d’avoir fait preuve d’« un gros manque de jugement ».

Dans une déclaration fournie au quotidien Le Soleil, Pauline Marois a elle aussi indiqué que « c’était la bonne chose à faire ».

« Cette décision [d’embaucher Grande] me bouleverse, avait-elle dit un peu plus tôt. Cela m’atteint je dirais quasiment plus que lorsque c’est arrivé. »

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, avait été le premier à réagir, lundi soir.

« Le PQ dénonce vivement cette nomination inacceptable. […] J’ai pris connaissance de ses excuses aujourd’hui qui sont insuffisantes et qui omettent de mentionner le groupe qu’il visait (les souverainistes) ou la personne qu’il souhaitait voir se faire tuer (Pauline Marois). Il affirme plutôt vouloir se conformer aux valeurs de “diversité” du club. Grande n’a pas commis une seule erreur banale ou un tweet de trop un soir, il a tenu à de nombreuses reprises des propos orduriers et criminels visant plus de 2 millions de Québécois indépendantistes. Cette caution tacite par le CF Montréal est intenable et extrêmement malaisante. »

La députée du Parti libéral du Québec Marwah Rizqy a appuyé à 100 % les propos du chef péquiste.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, en avait remis une couche sur les réseaux sociaux : « Alors que l’on s’efforce à faire des changements significatifs dans la culture du milieu sportif, le CF Montréal manque énormément de jugement en procédant à cette embauche. Les propos tenus par Sandro Grande sont inacceptables et n’ont pas leur place dans notre société. Il y a lieu de se questionner sur le message que tout ça envoie aux jeunes, notamment ceux dont M. Grande aura la responsabilité. Pour un réel changement, on se doit de travailler tous dans le même sens ! »

Après le congédiement, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a noté sur Twitter que « tout ceci aurait pu être évité si le club avait fait preuve de bon sens élémentaire ». À ses yeux, « la page est tournée ». « Trouvons un entraîneur qui sera un modèle pour la jeunesse du Québec », a-t-il ajouté.