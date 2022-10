Malgré les prouesses de Kei Kamara avec le CF Montréal, c’est la belle histoire de Gonzalo Higuaín qui a été récompensée. À sa toute dernière saison professionnelle, on a jugé que l’Argentin avait effectué le « retour de l’année » en MLS.

Jean-François Téotonio La Presse

Higuaín a connu une première saison difficile dans le circuit Garber, en 2021. Mais en 2022, il s’est bien repris. Le vétéran a marqué 16 buts et ajouté 3 passes décisives, malgré que des blessures l’aient tenu à l’écart du onze titulaire de l’Inter Miami pendant 14 matchs consécutifs.

De son côté, Kei Kamara a enregistré 9 buts et 7 passes en 32 matchs avec le CF Montréal en 2022. Pour un attaquant acquis pour pallier les blessures en début de saison, cette production a été quasi inespérée pour le Bleu-et-noir. Son leadership au sein de l’équipe a aussi été régulièrement souligné au cours de l’année.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kei Kamara

Le Sierraléonais est un vétéran de la MLS. Il en est le troisième meilleur marqueur de l’histoire. Mais il avait quitté l’Amérique du Nord pour prendre la direction d’Helsinki, en Finlande, dans la dernière année.

L’attaquant du CFM est arrivé troisième des trois finalistes dans la catégorie. Les votes ont été partagés entre les joueurs, des membres des médias et du personnel des clubs.

TABLEAU PARTAGÉ PAR LA MLS

Gonzalo Higuaín a joué son dernier match professionnel lors de la défaite de l’Inter Miami en éliminatoire contre le New York City FC, le 17 octobre dernier. Le prolifique attaquant a joué pour certains des plus grands clubs de la planète, notamment avec le Real Madrid, la Juventus et Chelsea.

« Je suis très fier de ce qu’il a fait », avait dit Wilfried Nancy à son sujet, avant le dernier match de la saison régulière des deux équipes. Une discussion avec les médias presque prémonitoires, au vu de la nomination du jour.

« J’ai pu échanger avec lui. Il m’a dit qu’il ne s’attendait pas à ce que le niveau de la MLS soit comme ça [à son arrivée]. Ça, c’est beaucoup d’humilité. »

« Gonzo, il a été très bon. Il pensait qu’il allait venir jouer avec un cigare, mais non, ce n’est pas ça. Il a souffert l’année dernière. Et cette année, je ne suis pas surpris. »

Et Nancy d’ajouter : « Excusez-moi du terme, mais c’est un putain de compétiteur. »