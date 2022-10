Il sera possible de mettre en sourdine les commentateurs d’Apple et de se brancher sur la radio locale. Par exemple, en visionnant le CF Montréal, vous pourriez décider d’écouter Olivier Brett et Sydney Fowo sur BPM Sports, directement sur l’application d’Apple.

On ne sait toujours rien sur les prix d’abonnement. Mais les détails concernant le contrat d’Apple TV avec la MLS commencent à émerger.

Jean-François Téotonio La Presse

Le site The Athletic a publié une mise à jour exhaustive, jeudi, de ce qui se trame dans les bureaux d’Apple en vue de la première de 10 années de contrat liant le géant californien et le circuit Garber.

On y apprend notamment que le diffuseur emploiera des équipes de production sur place, dans tous ses marchés, pour tous ses matchs, au moins pour la première année. Ce qui veut donc dire que la diffusion francophone des matchs des trois équipes canadiennes ne sera pas centralisée dans un bureau californien, par exemple. Aussi, il y aura trois équipes distinctes de diffusion pour les clubs canadiens. Aucun nom n’a encore été dévoilé à ce chapitre.

L’article mentionne que la ligue table sur un accord avec ses partenaires câblés ESPN, Fox Univision aux États-Unis. Au Canada, on travaillerait présentement avec TSN et TVA Sports. RDS n’est pas mentionné.

Il sera possible de mettre en sourdine les commentateurs d’Apple et de se brancher sur la radio locale pour les matchs à domicile. Par exemple, en visionnant le CF Montréal, vous pourriez décider d’écouter Olivier Brett et Sydney Fowo sur BPM Sports, directement sur l’application d’Apple.

Si aucun prix d’abonnement n’a été dévoilé pour le consommateur, il est possible que jusqu’à 40 % des matchs soient disponibles gratuitement sur Apple TV. Les rencontres seraient disputées principalement les mercredis et samedis, avec une partie de ces joutes disponibles sans avoir besoin d’un abonnement. Du reste, on mentionne que la première année, le prix d’abonnement pourrait être très accessible, question d’accueillir le plus d’abonnés possible.

La saison 2022 n’est pas encore conclue. Mais le début de la saison 2023 arrive bien vite pour Apple TV : The Athletic mentionne que la compagnie est « en retard de 12 mois » sur son échéancier. Ce qui pourrait créer des « problèmes techniques de diffusion » pour les premières rencontres à l’horaire.

Le sujet d’une énième modification au format des éliminatoires de la MLS a refait surface cette semaine. L’article de The Athletic confirme la rumeur : Apple voudrait un tournoi de type « Coupe du monde », avec une phase de groupe et des matchs éliminatoires, pour le tournoi d’après-saison. Ce nouveau format lui permettrait d’avoir un plus grand « inventaire » de matchs.

Par ailleurs, chaque club pourrait avoir sa propre chaîne dans l’application, pour y diffuser son contenu à lui.

Évidemment, qui dit Apple dit placement de produit. Les joueurs et le personnel d’entraîneurs auront des iPad à leur disposition sur le banc. Les arbitres pourraient avoir des Apple Watch au poignet. Le logo d’Apple pourrait être présent sur les maillots.