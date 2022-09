Kei Kamara (à gauche) a disputé 27 des 29 parties de la troupe montréalaise, amassant six buts et six passes décisives.

(Montréal) Après avoir visité les quatre coins de la MLS, Kei Kamara a décidé de faire un arrêt à Montréal et jusqu’à maintenant, son union avec le Bleu-blanc-noir est un don du ciel pour les deux parties.

Simon Servant La Presse Canadienne

Au fil des années, Kamara a régulièrement brisé le cœur des partisans montréalais. La fois la plus mémorable est survenue lors du match retour des demi-finales de l’Association Est, en 2015, alors qu’il portait les couleurs du Crew de Columbus. Son but à la 111e minute avait envoyé l’équipe alors appelée l’Impact en vacances.

Mais après une saison 2020 plus difficile et un passage en Finlande, en 2021, Kamara attendait chez lui que le téléphone sonne. À moins de deux semaines du début de la campagne, et alors qu’il était éprouvé par des blessures, le CF Montréal a décidé de lui consentir un contrat d’un an et d’une année d’option.

Depuis, les résultats sont aussi surprenants qu’agréables.

À 38 ans, Kamara a disputé 27 des 29 parties de la troupe montréalaise, amassant six buts et six passes décisives. Au-delà de sa production, c’est surtout son leadership qui ressort du lot. Et les partisans ont pu le constater dimanche, dans une victoire de 4-3 contre le Toronto FC, au BMO Field.

Le Bleu-blanc-noir a rapidement tiré de l’arrière 2-0 contre ses rivaux canadiens, mais le vent a tourné et Kamara y a contribué en récoltant un but et une passe décisive, tout en jouant pendant 86 minutes.

Lors de l’entraînement de mercredi en vue du duel contre le Crew, ce vendredi, le vétéran sierraléonais a parlé de l’unité qui règne entre les joueurs de l’équipe montréalaise.

« Je suis fier de l’aspect collectif et ça se voit quand on regarde notre fiche à l’étranger. Ça montre à quel point nous pouvons nous aider à nous relever quand nous tirons de l’arrière ou quand les choses ne vont pas bien, a-t-il déclaré. Nous sommes très bons cette année en raison de notre façon de travailler. Nous nous apprécions tous beaucoup et c’est pour ça que nous sommes prêts à nous battre les uns pour les autres. »

C’est bien connu dans le monde du sport ; les équipes aspirantes au titre sont souvent munies de bons vétérans pour amener une dose de leadership et d’expérience. Bien installés au deuxième rang de l’Est, les hommes de Wilfried Nancy ont grandement bénéficié de l’apport de Kamara à l’intérieur des limites du terrain, comme à l’extérieur.

Considéré comme l’une des légendes de l’histoire de la MLS, Kamara possède une feuille de route déjà bien remplie et il occupe le troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du circuit avec 136 filets. Ses talents de « disc-jockey » ont cependant retenu l’attention cette saison, alors qu’il a tout de suite été l’instigateur des célébrations d’après-victoire, sous la musique de la célèbre chanson « Sweet Caroline ».

Kamara a refusé de prendre tout le crédit et il en a profité pour mentionner que l’ambiance dans le vestiaire du CF Montréal n’était pas comme les autres.

« Dès mon arrivée, j’ai senti qu’il y avait quelque chose de différent dans ce vestiaire. C’est l’un des meilleurs que j’ai vus dans ma carrière, a-t-il insisté. Ce n’est pas uniquement moi qui amène du leadership. J’aurais pu arriver ailleurs, dire des choses et personne n’aurait voulu les entendre. Ici, les gars sont comme des éponges et ils sont prêts à apprendre. »

Pour Nancy, l’arrivée de Kamara est également venue offrir une voix supplémentaire au plan qu’il tentait d’établir pour le club. L’attaquant semble avoir retrouvé le plaisir de jouer et il est une influence positive pour ses coéquipiers.

« Je vais être honnête, il m’a surpris, a dit l’entraîneur-chef. Quand Olivier (Renard) m’a parlé de Kei, je lui ai demandé s’il allait entrer dans notre projet. Après des discussions, tout a été clair quant à son rôle. Je n’avais aucun doute sur la personne. Tout le monde sait qu’il est capable de marquer des buts, mais je dois le dire, c’est un’putain’de compétiteur. Il prend son rôle au sérieux et il sait ce que j’attends de lui. À son âge, il court, il s’éclate sur le terrain. Il prend plaisir à jouer et ça se transpose sur le reste de l’équipe. »

Il ne restera maintenant qu’à voir si Kamara et le CF Montréal pourront ensemble soulever la coupe MLS pour une première fois.

Par ailleurs, Ahmed Hamdi, blessé à la jambe droite, s’est entraîné à l’écart en compagnie du jeune Nathan Saliba. Lassi Lappalainen, blessé aux adducteurs, s’est pour sa part entraîné avec un préparateur physique.

Aussi, le CF Montréal a annoncé après l’entraînement qu’il avait prêté jusqu’au 30 juin 2023 l’attaquant Chinonso Offor au club belge SV Zulte Waregem, en première division.

Offor avait été acquis du Fire de Chicago le 5 août.