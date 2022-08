(Londres) Dans une marée de drapeaux et une ambiance de liesse, des milliers de personnes sont venues acclamer lundi à Londres les joueuses de l’équipe d’Angleterre, championnes d’Europe à l’issue d’une compétition qui a suscité un engouement sans précédent pour le sport féminin.

Agence France-Presse

Environ 7000 personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square, pour applaudir les Lionnes, au lendemain de leur victoire contre l’Allemagne (2-1).

« Je suis vraiment vraiment contente », se réjouit Lauren, 8 ans, venue avec son petit frère de 7 ans et sa mère Lisa Christie. « C’était incroyable », se réjouit la mère de famille au lendemain du match qu’elle a regardé à la télévision. « On a besoin de plus de filles » dans le soccer, estime-t-elle, « espérons qu’on en aura ».

Mark Peters, 45 ans, a eu la chance d’être à Wembley pour la finale, avec sa fille de 12 ans et son fils de 6 ans, Lorenzo, qui a jugé le match « incroyable ».

Le père de famille espère que cette victoire historique va encourager le soccer féminin, notant que l’école de sa fille ne leur propose pas de jouer au soccer. « Espérons que ça change ! »

Le succès des joueuses anglaises intervient 56 ans après le dernier titre de l’Angleterre, avec la victoire des hommes dans le même stade de Wembley au Mondial de 1966.

Plus de 87 000 spectateurs ont assisté au match depuis les gradins du stade londonien de Wembley, un record pour une compétition européenne, hommes et femmes confondus. À la télévision, le match a été regardé par jusqu’à 17,4 millions de téléspectateurs, un record pour un match de soccer féminin, selon la BBC.

En comptant les 5,9 millions de personnes qui l’ont regardé sur l’internet, il s’agit du programme le plus regardé cette année.

« Le soccer revient à la maison », s’est réjoui sur Twitter le premier ministre démissionnaire Boris Johnson.

La reine Élisabeth II a félicité les « Lionesses » pour leur succès « tant mérité » après la victoire.

« Vous avez toutes donné un exemple qui sera une source d’inspiration pour les filles et les femmes d’aujourd’hui et pour les générations futures », a déclaré dans un communiqué la reine, dont le petit-fils, le prince William, assistait à la rencontre à Wembley.

« J’espère que vous serez aussi fières de l’impact que vous avez eu sur votre sport que vous l’êtes du résultat d’aujourd’hui ».