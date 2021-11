Coup de théâtre. Le CF Montréal a annoncé mardi que le président et chef de la direction du club, Kevin Gilmore, quitte ses fonctions dès maintenant.

jean-françois Téotonio La Presse

Il continuera d’agir en tant que consultant auprès de l’organisation « en se concentrant sur les dossiers spéciaux jusqu’à la fin de la saison », a annoncé le club dans un communiqué.

Le CF Montréal a fait savoir que Joey Saputo ne reprendra pas ses anciennes fonctions. Le propriétaire pourrait par contre commenter la situation après la fin de la saison, question de donner la chance au club de se qualifier pour les séries sans le déconcentrer de son objectif.

Le processus pour remplacer Kevin Gilmore est enclenché dès maintenant, a aussi fait savoir l’équipe. Il n’y aura toutefois pas de nomination intérimaire.

Son règne aura donc duré trois ans.

Récemment, le rebranding de l’équipe avait causé l’ire de partisans et avait divisé la communauté des fans. Rappelons que le club a fait passer son nom de l’Impact de Montréal au Club de foot Montréal en janvier dernier. Le logo a aussi été changé, passant de la fleur de lys et des rayures bleues et noires à un flocon de neige sur fond gris et noir.

Cette saison, l’expulsion des Ultras de la section 132 en avait également contrarié plusieurs. Cette décision avait touché l’abonnement de 150 détenteurs d’abonnement de saison. Le club avait soulevé des enjeux de sécurité pour justifier son verdict.

Kevin Gilmore cite néanmoins le contexte de la pandémie comme une des raisons de son départ.

« Le contexte des 18 derniers mois a été très difficile, tant au niveau de la pandémie que de celui du club, et très éprouvant sur le plan personnel pour moi et ma famille, a commenté Gilmore dans le communiqué. Ceci a ultimement mené à ma décision de quitter l’organisation. »

C’est tout de même sous son règne que l’Impact, en 2019, avait pu engager les services de Thierry Henry à titre d’entraîneur-chef. Ce dernier a quitté l’organisation tout juste avant la présente saison. La pandémie et le fait d’être loin de sa famille pour une longue période avaient expliqué son départ.

Wilfried Nancy, alors adjoint, a été engagé en remplacement. Malgré des attentes peu élevées à l’entame du calendrier, Nancy navigue présentement dans une course aux séries intéressante en fin de saison. Le club peut encore se qualifier en remportant ses deux derniers matchs à la maison.

Kevin Gilmore était arrivé à la tête de l’équipe en janvier 2019 pour succéder à Joey Saputo, qui voulait prendre ses distances du quotidien de l’équipe. Le propriétaire gère aussi le club de Bologne, en Serie A italienne.

Gilmore a une feuille de route bien remplie. Avant de se joindre à l’Impact de Montréal, il a été vice-président exécutif pour le Canadien de Montréal de 2011 à 2016. Il s’était notamment occupé du contrat télé du Canadien avec RDS en 2013, en plus de piloter le projet de l’émission 24CH. Il avait aussi été adjoint au directeur général ainsi que vice-président des opérations hockey des Kings de Los Angeles de 1999 à 2006.

Il avait de plus aidé les Mighty Ducks à faire leur entrée dans la LNH en 1993 ; il a quitté l’équipe en 1998.