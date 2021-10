Soccer

Ronaldo délivre Manchester United, le Barça s’écroule

(Paris) Cristiano Ronaldo a délivré Manchester sur le fil contre Villarreal et Federico Chiesa et la Juve ont terrassé le tenant du titre Chelsea mercredi pour la deuxième journée de Ligue des champions, qui a vu le Bayern dérouler et le Barça être encore humilié à Lisbonne.