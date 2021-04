Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus de Turin et l’AC Milan n’ont pas enterré le projet de Super Ligue.

Les clubs espagnols et italiens qui s’accrochent encore à l’espoir d’une Super Ligue européenne doivent la renier ou être suspendus de la Ligue des Champions, a annoncé le président de l’UEFA Aleksander Ceferin à l’Associated Press vendredi.

Rob Harris

The Associated Press

Même si la Super Ligue a implosé plus tôt cette semaine après avoir été délaissée par de nombreux membres fondateurs, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus de Turin et l’AC Milan n’ont pas enterré le projet. En conséquence, leurs dirigeants « pourraient devoir assumer certaines conséquences », a dit Ceferin.

« Il est clair que ces clubs devront choisir entre faire partie de la Super Ligue ou d’une ligue européenne, a évoqué Ceferin lors d’un entretien téléphonique avec l’AP. S’ils disent qu’ils font partie de la Super Ligue, alors ils ne joueront plus en Ligue des Champions, de toute évidence… Et s’ils sont prêts à assumer ce choix, alors ils pourront évoluer dans leur propre circuit. »

PHOTO RICHARD JUILLIART, ASSOCIATED PRESS Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin

Il n’aura fallu que 48 heures à l’UEFA pour menacer un groupe de 12 clubs qui souhaitaient former la Super Ligue, une compétition distincte de la Ligue des Champions dont la qualification est déterminée annuellement par les championnats nationaux.

Cependant, le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui devait être le premier président de la Super Ligue, continue de défier Ceferin en réitérant sa volonté de poursuivre le projet. Si la place du Real Madrid en demi-finales de la Ligue des Champions la semaine prochaine est toujours assurée, rien n’est moins sûr pour l’an prochain — sauf si l’ultimatum est retiré.

La Super Ligue s’est écroulée à la suite du retrait mardi soir des six clubs anglais Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham —, suivis de l’Atlético Madrid et de l’Inter Milan le lendemain.