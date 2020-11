Comme coordonnateur général de la FIFA, j’avais la responsabilité du match de demi-finale de la Coupe du monde de 1990, à Naples, entre l’Italie et l’Argentine. C’était phénoménal. Dans les jours avant le match, tout le monde ne parlait que de lui. Vous pouvez imaginer le dilemme du public : d’un côté on voulait que l’Italie gagne, et de l’autre, on voulait que le joueur de Naples gagne. Ç’a donné toute une atmosphère. […] Je l’ai rencontré plusieurs fois. C’était non seulement un joueur incroyable, mais une personne très humble et facile d’accès, pas du tout dans le vedettariat.