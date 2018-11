Pas de fleurs pour Timmins, et pourtant...

Quand l'équipe perd, la meute aboie et réclame votre congédiement. Quand l'équipe gagne, on se tient coi.

Trevor Timmins a connu une période moins fructueuse entre 2008 et 2014. Mais Marc Bergevin lui est resté fidèle. Ses dernières cuvées ont contribué à relancer le Canadien.

Jesperi Kotkaniemi n'était pas nécessairement le choix logique au troisième rang en juin. Du moins le disait-on trop frêle pour jouer dans la LNH ces prochaines années.

À la surprise générale, le jeune homme a un impact certain sur le CH. Seulement cinq joueurs repêchés cette année jouent dans la LNH cette saison.

Kotkaniemi a 10 points en 20 matchs. Le défenseur Rasmus Dahlin, repêché au premier rang, en a 10 lui aussi. Andrei Svechnikov, deuxième choix au total, a 8 points en 20 matchs en Caroline. Brady Tkachuk, des Sénateurs, a neuf points en autant de rencontres.

Mais il y a beaucoup plus que Kotkaniemi. Il faut aussi mesurer la valeur du travail d'un recruteur aux joueurs qu'il rapportent dans les échanges.

Si Max Domi illumine l'attaque du Canadien avec 24 points en 20 matchs, c'est qu'on avait Alex Galchenyuk, troisième choix au total en 2012, à offrir en retour. Si Timmins repêche Derrick Pouliot ou Mikhail Grigorenko au troisième rang, il n'y a pas de Domi.

Le taux de succès est évidemment plus élevé avec un choix dans le top 5. Mais les bourdes ne manquent pas non plus. À preuve, Nail Yakupov et Ryan Murray ont été repêchés avant Galchenyuk en 2012.

L'autre gros attaquant de talent du Canadien, Jonathan Drouin, a été acquis en retour du jeune Mikhail Sergachev, neuvième choix au total en 2016. Si les recruteurs du Canadien optent pour Logan Brown, Michael McLeod ou Jake Bean à cette position, il n'y a pas de Drouin.

On pourrait dire la même chose du surprenant Tomas Tatar, deuxième compteur de l'équipe sur un pied d'égalité avec Drouin. Tatar s'est amené à Montréal avec l'espoir Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde pour Max Pacioretty, un choix de première ronde, 22e au total en 2007.

Si on fait le décompte, six des neuf premiers attaquants de l'équipe sont le fruit direct ou indirect du repêchage. Le meilleur buteur de l'équipe l'an dernier, Brendan Gallagher, est un choix de cinquième ronde en 2010. Artturi Lekhkonen a été repêché en deuxième ronde en 2013.

En défense, par contre, l'équation n'est pas la même. On en compte trois sur neuf. Shea Weber a été obtenu pour le choix de deuxième ronde en 2007, P.K. Subban. Victor Mete et Noah Juulsen sont des choix du Canadien.

Devant, le filet, Carey Price est bien sûr un produit du repêchage, le cinquième choix au total en 2005.

Évidemment, le Canadien n'aurait pas eu à entrer dans une phase de reconstruction, ou de réinitialisation, si l'équipe n'avait pas mieux repêché entre 2008 et 2014.

À la défense de Timmins, il n'avait pas de choix de première ronde en 2008. Il m'a admis dans une interview l'an dernier qu'il aurait repêché John Carlson au 25e rang si Bob Gainey n'avait pas cédé ce choix aux Flames pour obtenir Alex Tanguay.

Il affirme avoir subi une pression énorme pour repêcher Louis Leblanc en 2009. Je crois néanmoins qu'il aimait beaucoup Leblanc quoi qu'on en dise.

Le taux de succès des choix de première ronde chute dramatiquement à compter du 20e rang. Il faut du flair et un peu de chance. Jarred Tinordi (22e en 2010), Michael McCarron (25e en 2013) et Nikita Scherbak (26e en 2014) ont constitué des échecs. Et en 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 et 2016, le CH n'a pas eu de choix de deuxième ronde pour se rattraper.

Le faible gain d'espoirs dans les rondes ultérieures au cours de cette période a fait mal. Seuls Charles Hudon, Gallagher et Sven Andrighetto ont percé.

Timmins, il faut lui donner ce mérite, n'a jamais raté son coup quand on a lui donné la chance de repêcher dans le top 12 depuis 2005: Carey Price (5e), Ryan McDonagh (12e), Alex Galchenyuk (3e), Mikhail Sergachev (9e), Jesperi Kotkaniemi (3e).

Des exemples répétés d'échecs avec de hauts choix au cours de cette même période?

Edmonton: Magnus Paajarvi (10e), Nail Yakupov (1er).

Long Island: Ryan Strome (5e), Michael Dal Colle (5e), Griffin Reinhart (4e) - au moins les Oilers ont été assez fous pour leur offrir des choix de première et deuxième ronde pour le récupérer-

Floride: Lawson Crouse (11e), Erik Gudbranson (3e).

Arizona: Mikkel Boedker (8e), Brendan Perlini (12e), Dylan Strome (3e).

Dallas: Scott Glennie (8e), Jack Campbell (11e), Valeri Nichushkin (10e).

Un directeur du recrutement ne peut frapper pour mille. Même les meilleurs se trompent. Les Ducks peuvent repêcher Rickard Rakell, John Gibson et William Karlsson entre les 30e et 53e rangs en 2011, mais préférer Peter Holland à Chris Kreider en 2009, ou Logan McMillan à Max Pacioretty en 2007.

Chicago a eu le génie de repêcher Alex DeBrincat en deuxième ronde en 2016 et Nick Schmatlz au 20e rang en 2014, mais ils ont aussi pris Kyle Beach au 11e rang devant Erik Karlsson, Jake Gardiner et John Carlson en 2008, et Dylan Olsen devant Ryan O'Reilly l'année suivante.

Dans une entrevue qu'il m'a accordée ces derniers jours, Timmins raconte le match qui l'a convaincu de repêcher Jesperi Kotkaniemi.

