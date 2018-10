CH: encore un peu tôt pour rêver aux séries

Après dix matchs l'an dernier, la fiche du Canadien s'établissait à 2-7-1. L'équipe avait marqué 18 buts et en avait accordé 38.

Tout un contraste avec le début de saison actuel. Avec cette victoire par blanchissage à Boston samedi, le CH montre une fiche de 6-2-2. Il a compté 33 buts et en a alloué 25.

Les départs demeurent cruciaux dans la course aux séries. Faut-il pour autant déjà rêver à une place en éliminatoires? Il faut éviter de tomber dans un excès d'optimisme, mais certaines tendances se dessinent déjà après une dizaine de rencontres.

L'an dernier, par exemple, six clubs de l'Est classés parmi les huit premiers selon les standards de qualifications de la LNH ont participé aux séries six mois plus tard.

Les Sénateurs d'Ottawa talonnaient le Lightning de Tampa Bay en tête de la division Atlantique avec une fiche de 5-1-5, mais tout s'est écroulé après l'échange de Matt Duchene.

Les Islanders étaient bien positionnés eux aussi avec une fiche de 5-4-1 et ils rêvaient encore à l'époque d'une participation aux séries et d'une entente à long terme avec leur capitaine John Tavares.

Les Bruins de Boston avaient disputé un peu moins de matchs que leurs rivaux et ils ont remonté la pente. Les Capitals de Washington, avec seulement quatre victoires à leurs dix premiers matchs, ont pris leur envol en novembre.

Dans l'Ouest, les Blues de St. Louis trônaient en tête de la division Centrale avec une fiche de 8-2-1. Des blessures, et la déconfiture du gardien Jake Allen, ont fait basculer leur saison. Les Canucks de Vancouver connaissaient eux aussi un départ étonnant (6-3-1), mais le jeune centre numéro un Bo Horvat s'est fracturé le pied début décembre et tout s'est écroulé par la suite.

Le Canadien, ne l'oublions pas, avait une fiche de 9-1 pour entamer la saison 2015-2016. Carey Price s'est blessé au genou en novembre et l'équipe a titubé, pour finalement terminer 22e au classement général.

Il faudra attendre au tiers de la saison, soit après le 27e ou 28e match, avant de s'emballer davantage. L'an dernier, les sept premières équipes au classement dans l'Est début décembre ont participé aux séries. Les Islanders de New York avaient un maigre point d'avance sur les Capitals et les Penguins pour la dernière place disponible.

Dans l'Ouest, les Blues constituaient la seule anomalie parmi les six premières équipes, mais ils avaient vu en novembre les Jets de Winnipeg et les Predators de Nashville les devancer au classement.

Cinq facteurs déterminants

Il ne faut pas pour autant discréditer le Canadien pour ces succès automnaux. Cinq facteurs importants peuvent expliquer leur bon début de saison:

1- Le nouveau système de jeu

Dès le premier match préparatoire, le CH nous a montré un échec-avant rapide et soutenu. Le Canadien mise désormais sur la vitesse et son jeu de transition est nettement amélioré. Victor Mete a admis il y a quelques semaines voir de grandes similitudes entre le système de jeu du Canadien et celui employé par Dominique Ducharme (l'actuel adjoint de Claude Julien) alors qu'il dirigeait l'équipe canadienne junior.

2- L'éclosion de Mike Reilly

Ce défenseur gaucher obtenu pour un choix de cinquième ronde à la date limite des échanges a ralenti récemment, mais il demeure le défenseur le plus utilisé à cinq contre cinq, presque une minute et demie de plus que Jeff Petry. Reilly vient remplir un vide qui n'avait jamais été comblé depuis le départ d'Andrei Markov.

3- L'impact de Max Domi

Certains partisans avaient des doutes. Ils n'avaient probablement jamais vu jouer Max Domi pour affirmer qu'on avait échangé Alex Galchenyuk pour un joueur moins talentueux. Domi prouve qu'il peut jouer au centre et ses 11 points en 10 matchs le placent en tête des compteurs de l'équipe.

4- Le retour de Carey Price

Price n'a pas encore retrouvé l'élan des beaux jours, mais il amène une stabilité certaine devant le filet. Avec son blanchissage samedi, il a porté sa fiche à 4-1-2, avec une moyenne de 2,13 et un taux d'arrêts de ,922. Il a quatre matchs de deux buts ou moins, deux matchs de trois buts et un de quatre buts, lors d'une défaite en prolongation contre Ottawa.

5- L'arrivée de Jesperi Kotkaniemi

Le troisième choix au total de la LNH en juin n'empile pas les points à un rythme fou, il a quatre passes en dix matchs, mais sa maturité, son intelligence, ses habiletés naturelles lui permettent de faire fonctionner son trio efficacement. Il donne beaucoup de profondeur au Canadien, qui compte désormais grâce à lui sur trois trios offensifs.