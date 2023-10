Pierre Gervais et Carey Price dans les débuts de leur relation, en 2007

De la musique country et le ronronnement de la machine à aiguiser les patins en arrière-plan pendant que je mettais du ruban sur mes bâtons dans un vestiaire vide, voilà comment commençait une journée typique lors de mes 15 années avec le Canadien de Montréal.

Extrait du livre Pierre Gervais – En prolongation

Peu importe le résultat de la veille et sans doute déjà en train d’aiguiser sa vingtième paire de patins, je pouvais toujours compter sur le « Pricey Baby » et le sourire de Gerv pour commencer une nouvelle journée. Un rappel qu’aujourd’hui était le seul jour sur lequel on devait se concentrer.

Dans ce vestiaire, nous avons eu de nombreuses conversations sur la vie, le hockey et la pêche. Nous aimons tous les deux écouter les battements de cœur régénérateurs de la nature et nous partageons le même dédain pour les moustiques !

Le métier de gérant de l’équipement exige un dévouement au hockey et une quantité incroyable de sacrifices. Les longues heures de travail, les déplacements et le temps passé loin de ses proches ne sont pas pour les âmes sensibles. Gerv l’a fait avec le sourire et avec gratitude tous les jours.

Il a aidé d’innombrables joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes au cours de son incroyable carrière, en effectuant le travail essentiel qui nous permettait de nous concentrer sur notre job. Pour moi, Gerv a fourni plus que l’acier dont un maître forgeron serait fier. Il nous a offert la constance et la camaraderie dans un monde aux résultats incertains.

Je suis convaincu que vous trouverez ses histoires aussi riches et savoureuses que sa collection de vins.

C’est un honneur pour moi d’écrire ces lignes pour un coéquipier et un ami, en guise de remerciement pour une carrière pleine de rires, de souvenirs et de travail acharné.

Tight lines, Gervy Baby !1 Carey Price

1. « Tight lines » est une expression connue des amateurs de pêche. Lorsque la ligne est tendue, c’est que la pêche est bonne. Cette expression veut donc dire bonne chance !