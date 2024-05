(Seattle) Le Kraken a officiellement nommé Dan Bylsma au poste d’entraîneur-chef de sa formation, a confirmé l’équipe de Seattle mardi.

Associated Press et La Presse

Champion de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2009, Bylsma n’a pas dirigé une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 2017. Il a passé les deux dernières saisons à la barre des Firebirds de la vallée de Coachella, le club-école du Kraken dans la Ligue américaine. Il a beaucoup travaillé avec plusieurs des meilleurs espoirs du Kraken.

« Je suis fier d’annoncer la nomination de Dan Byslma au poste d’entraîneur-chef du Kraken de Seattle, a déclaré la propriétaire de l’équipe, Samantha Holloway, par voie de communiqué. Dan a connu beaucoup de succès au cours des deux dernières saisons avec les Firebirds de la vallée de Coachella, qui participeront à la série finale d’association à compter de mercredi. En plus de développer nos jeunes espoirs, l’avenir du Kraken, il compte beaucoup d’expérience dans la LNH et a connu du succès aux plus hauts niveaux. »

« Je suis très reconnaissant d’obtenir cette opportunité de me joindre au Kraken de Seattle, a dit Bylsma. Je fais partie de cette organisation depuis maintenant trois ans et je connais beaucoup de joueurs et de membres du personnel de l’équipe, et je crois que nous aurons l’opportunité de bâtir quelque chose de spécial ici. »

Bylsma remplacera Dave Hakstol, qui ne sera pas de retour après avoir dirigé l’équipe lors de ses trois premières campagnes dans la LNH. Hakstol avait pourtant accepté une prolongation de deux ans après avoir mené le club aux séries éliminatoires en 2022-23.

Avant son passage avec les Firebirds, Bylsma a passé huit saisons comme entraîneur-chef au sein du circuit Bettman. Il a également été à la barre des Sabres de Buffalo.

Jessica Campbell parmi les candidats

Dan Bylsma a aussi révélé que Jessica Campbell, l’actuelle entraîneuse adjointe à Coachella Valley, pourrait être candidate à un poste similaire au sein du club de la LNH.

Pour Bylsma, l’ancienne joueuse de l’équipe nationale canadienne, ainsi que Stu Bickell, un autre assistant à Coachella Valley, font partie d’un groupe de candidats à un poste au sein du Kraken.

Le nouvel entraîneur-chef a l’intention de parler avec les assistants actuels de Seattle, Jay Leach et Dave Lowery, au sujet de leur avenir possible avec l’équipe, mais il y a aussi des discussions au sujet des entraîneurs qui pourraient être amenés de l’extérieur.

« Jessica fait partie de cette conversation. Stu Bickell fait partie de cette conversation et ce qu’ils ont fait ces deux dernières années en développant des joueurs là-bas –, Tye Kartye, Ryker Evans – en est la preuve, donc ils font partie de la conversation sur l’avenir du personnel ici. »

Campbell, originaire de Rocanville, en Saskatchewan, est devenue la première femme à occuper un poste d’entraîneur adjoint à temps plein dans la Ligue américaine lorsqu’elle a été embauchée par l’équipe avant le début de sa saison inaugurale. Il n’y a jamais eu d’assistante à temps plein derrière le banc au niveau de la LNH.

Emily Engel-Natzke a été engagée par les Capitals de Washington en tant que première femme à occuper le poste d’entraîneur à la vidéo, en juin 2022.

Le directeur général du Kraken, Ron Francis, a déclaré qu’il n’y avait pas encore eu de conversations avec Campbell, mais seulement des discussions internes avec Bylsma sur les options potentielles.

« Le travail qu’elle a fait est la raison pour laquelle nous l’avons engagée. Nous ne l’avons pas engagée parce qu’elle était une femme. Nous l’avons engagée parce qu’elle était une bonne entraîneuse, a déclaré Francis. Elle a une expérience intéressante, pas seulement en patinage, mais aussi en développement des compétences et c’est une grande partie de ce qu’ils ont été capables de faire à Coachella Valley. »