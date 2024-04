(Ottawa) L’équipe de Montréal a fait un pas additionnel vers l’avantage de la patinoire lors des séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) grâce à une victoire de 2-0 contre Ottawa devant une foule de 8452 spectateurs à la Place TD, samedi.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Pour mériter ce gain, Montréal a eu besoin d’une performance remarquable d’Ann-Renée Desbiens en troisième période, durant laquelle elle a dû repousser 21 des 31 tirs auxquels elle a fait face durant le match.

Le travail de Desbiens lui a permis de récolter un premier blanchissage dans la LPHF.

Il a aussi fallu aux Montréalaises un filet de Laura Stacey (10e), tôt en deuxième période, et un but refusé à Ottawa avec un peu moins de six minutes à jouer au temps réglementaire.

Maureen Murphy (5e) a ajouté un but d’assurance à 18 : 12 de la troisième période aux dépens d’Emerance Maschmeyer, qui a bloqué 21 rondelles.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Emerance Maschmeyer bloque le lancer de Kristin O’Neill.

La formation de Montréal complétera sa saison régulière samedi prochain en rendant visite à l’équipe de Boston.

Du jeu dynamique et partagé

À la recherche d’une place aux prochaines séries éliminatoires, les joueuses d’Ottawa, poussées par l’énergie de leurs partisans, ont amorcé la rencontre avec énergie et ont rapidement menacé la forteresse montréalaise.

Après à peine trois minutes de jeu, Desbiens avait déjà dû se distinguer devant Daryl Watts, puis devant Becca Gilmore, chaque fois sur des tirs à bout portant.

Graduellement, et aidées par trois punitions plus ou moins judicieuses de leurs adversaires, les Montréalaises ont repris du poil de la bête sans toutefois parvenir à tromper la vigilance de Maschmeyer avant la fin du premier vingt.

Stacey s’en est chargée après un peu plus de trois minutes d’écoulées à la deuxième période.

Alors qu’elle se trouvait dans le cercle droit de mise en jeu, Stacey a profité d’un revirement d’Aneta Tejralova pour déjouer Maschmeyer d’un puissant tir frappé.

Bien que ce fut le seul but de ce segment de 20 minutes, ce fut une période à sens unique, tellement les joueuses de Kori Cheverie ont été en constant contrôle de la rondelle et du territoire, grâce à un échec-avant de qualité.

Ce travail collectif a fait en sorte qu’Ottawa a été limité à seulement deux tirs en deuxième période — le premier est venu avec un peu plus de sept minutes à jouer — pendant que la formation montréalaise obtenait 10 tirs vers Maschmeyer.

Comme il fallait sans doute s’y attendre, les joueuses d’Ottawa ont réagi avec vigueur en troisième période. Et beaucoup.

En fait, elles ont complètement renversé la tendance de la deuxième période en obtenant les neuf premiers tirs du troisième vingt, tout ça en moins de neuf minutes.

Mais Desbiens a été sensationnelle pendant cette séquence et réalisé ses meilleurs arrêts du match aux dépens de Hayley Scamurra et Brianne Jenner, en deux occasions.

Les joueuses d’Ottawa croyaient avoir égalé la marque avec 5 : 52 à jouer lorsque Savannah Harmon a poussé une rondelle dans un filet grand ouvert.

Le but a cependant été refusé après vérification vidéo parce que Gilmore était entrée en contact avec Desbiens tout juste avant, dans le demi-cercle de la gardienne.

Murphy allait assurer la victoire à la troupe montréalaise.