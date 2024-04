Arber Xhekaj a offert de l’excellent hockey en fin de saison, à son retour de Laval. Mais il y est parvenu malgré une épaule gauche amochée.

C’est ce qu’il a confirmé avant le match mardi, lorsqu’il s’est présenté devant les médias, épaule gauche dans une attelle à la suite de son opération subie ces derniers jours.

« Beaucoup de hauts et de bas. C’était une saison difficile, a-t-il laissé tomber. Mon épaule m’a dérangé toute l’année, et je le cachais parce que je voulais jouer. Ce bout-là est ma faute, mais j’ai quand même fini par bien jouer. »

Xhekaj voulait jouer parce qu’il savait que « c’était une année importante », a-t-il dit en référence à son contrat qui expire au terme de la campagne. Il a donc eu le temps de disputer 44 matchs avec le Tricolore, en plus des 17 avec le Rocket. Laissé de côté deux fois après son rappel, il a maintenu sa place à compter du 13 février. En 23 matchs à partir de ce moment, le colosse a inscrit six points et présenté une fiche de +5.

Mais il l’a fait sans être à 100 %. Son épaule gauche le dérangeait « depuis le junior », dit-il. « [Je me souviens de] plusieurs incidents où je sentais que mon épaule avait bougé. Parfois, je devais continuer à jouer, je voulais jouer. » Xhekaj a ajouté qu’il avait refusé quelques combats pour se protéger.

« Je devais y penser pas mal plus. Parfois, ça arrive. Mais les combats non nécessaires, je ne les cherchais pas. C’était dur à gérer. Je voulais être dur, être moi-même, puis quelqu’un me demandait de me battre et je devais trouver une façon de réagir ! Je devais trouver l’équilibre entre mon épaule et mon jeu. Je suis content que ce soit réglé. »

Xhekaj commence à développer une expertise en la matière, puisqu’il avait subi la même opération l’an dernier, à l’épaule droite cette fois-là. Cette expérience le rassure. « C’est comme si j’en avais une neuve », illustre-t-il. C’est aussi pourquoi il assure qu’il sera prêt à temps pour le camp en septembre. « L’an dernier, j’étais remis au quatrième mois. »