Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi soir dans la LNH.

Les Capitals défont les Red Wings 2-1

Alex Ovechkin est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey avec 18 saisons de 30 buts dans un gain de 2-1 des Capitals de Washington contre les Red Wings de Detroit, mardi.

Ovechkin et Dylan Strome ont touché la cible en un peu plus d’une minute d’intervalle en deuxième période et Charlie Lindgren a effectué 42 arrêts. « Ovi » a ainsi dépassé Mike Gartner, qui a atteint le plateau des 30 filets à 17 reprises.

Les Capitals ont mis fin à une séquence de six défaites, leur plus longue de la saison. Cette victoire a permis à la formation de la capitale américaine de dépasser les Red Wings par un point et de s’emparer de la dernière position donnant accès aux séries dans l’Association de l’Est.

Patrick Kane a marqué avec 1,1 seconde à écouler au match. Alex Lyon a repoussé 21 rondelles pour les Red Wings.

Les Capitals et les Red Wings sont au cœur d’une lutte à cinq équipes pour les deux derniers billets en vue des éliminatoires dans l’Est. Les Red Wings n’y ont pas participé depuis 2016.

Larry Lage, Associated Press