Kirsten Simms (9) a marqué le but gagnant.

(Utica) Les États-Unis ont défait le Canada 1-0 en prolongation, lundi soir, au Championnat du monde de hockey féminin à Utica, dans l’État de New York.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Avec leur victoire, les Américaines, invaincues, se sont assurées de terminer au premier rang de leur groupe.

Kirsten Simms a trouvé le fond du filet à 3 min 38 s de la période supplémentaire, devant une foule à guichets fermés de 4072 personnes à l’Adirondack Bank Center.

« [C’est un] moment super surréaliste », a déclaré Simms.

« Chaque fois qu’on affronte le Canada, les matchs sont intenses. La rapidité avec laquelle la rondelle se déplace sur la glace et la manière dont on doit être concentrées pendant 60 minutes, c’est énorme, mais très amusant. »

Lors de la prolongation, l’attaquante canadienne Brianne Jenner est tombée près de la bande et les Américaines ont profité de sa chute pour obtenir un surnombre. Simms a décoché un tir entre les jambières de la gardienne Ann-Renée Desbiens.

Devant le filet des États-Unis, Aerin Frankel a repoussé 26 tirs pour signer le jeu blanc. Desbiens a stoppé 29 rondelles.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Les gardiennes Ann-Renée Desbiens et Aerin Frankel

« Elle a été incroyable, a dit Marie-Philip Poulin à propos de Desbiens. Elle nous a gardées dans le match. Très heureuse pour elle. C’est dommage que j’aie agi comme écran sur le but, je n’en suis pas contente. »

« Je n’ai pas aimé notre attaque, a pour sa part analysé l’entraîneur-chef Troy Ryan. On a fait du bon travail en deuxième période pour forcer les revirements et effectuer la transition, mais on n’a pas été capables de compléter les jeux. »

Les cinq meilleures équipes du groupe A, ainsi que les trois meilleures du groupe B participeront aux quarts de finale jeudi. Les demi-finales seront disputées samedi et les matchs de médailles, dimanche.

Le Canada (3-0-1-0) affrontera la Suède, deuxième du groupe B, en quarts de finale. Les Américaines doivent encore patienter avant de connaître leur adversaire de jeudi.

Les États-Unis ont dominé 12-6 au chapitre des tirs au premier vingt, avant de voir le Canada mener 11-6 lors de la période suivante.

Desbiens a repoussé six tirs des Américaines en prolongation, avant de céder sur celui de Simms.

Consultez les classements du Championnat du monde (en anglais)