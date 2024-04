Lisez les comptes rendus des parties disputées lundi soir dans la LNH.

Sidney Crosby a inscrit deux buts et une aide, Alex Nedeljkovic a repoussé 28 lancers et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Rangers de New York 5-2, lundi soir.

Avec 82 points cette saison, Crosby s’assure de terminer la saison avec une moyenne d’au moins un point par match pour la 19e fois en autant de campagnes. Seul Wayne Gretzky a réalisé l’exploit autant de fois, avec 19 également.

Les Rangers avaient gagné cinq matchs de suite.

Bryan Rust a aussi trouvé le fond du filet deux fois pour les Penguins. Emil Bemstrom a complété du côté des vainqueurs.

Les Penguins montrent un dossier de 14-9-3 à leurs 26 derniers matchs contre les Rangers.

Kaapo Kakko et Jack Roslovic ont touché la cible pour les Rangers. Igor Shesterkin a bloqué 16 rondelles.

Les Penguins menaient 3-0 lorsque Kakko a inscrit son 12e but de la campagne à mi-chemin au troisième vingt. Artemi Panarin a obtenu sa 64e aide sur le jeu, un sommet d’équipe.

Roslovic a réduit l’écart à 3-2 avec 3 : 07 à disputer, mais Rust et Crosby ont complété dans un filet désert.

Rust a ouvert la marque après seulement 18 secondes de jeu.

Crosby a porté le score à 2-0 en première période et Bemstrom, seul contre le gardien, a donné les devants 3-0 aux Penguins à 9 : 51 au troisième engagement.

Allan Kreda, Associated Press