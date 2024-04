Jonas Siegenthaler (71) et Sidney Crosby (87)

PHOTO NOAH K. MURRAY, ASSOCIATED PRESS

Crosby et Malkin réussissent des doublés dans un gain face aux Devils

Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Consultez les sommaires des matchs

Evgeni Malkin et Sidney Crosby ont réussi des doublés au troisième tiers, mardi, guidant les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 6-3 face aux Devils du New Jersey. Les Devils menaient 3-1 après deux périodes, à la suite des filets de Timo Meier, Curtis Lazar et Jesper Bratt. Crosby et Malkin ont d’abord fait mouche à 67 secondes d’intervalle, tôt en troisième période. Rickard Rakell a ajouté le but clé à 16 : 16 et Malkin a complété un doublé 21 secondes plus tard. Crosby a ensuite amassé un 39e but cette saison, marquant dans un filet désert. Avec 1586 points, il est à quatre points de rejoindre Phil Esposito au 10e rang de l’histoire. Erik Karlsson a été le premier buteur des vainqueurs. Allan Kreda, Associated Press

Ullmark bloque 32 tirs et blanchit les Predators PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Linus Ullmark, Ryan O’Reilly et Charlie McAvoy Linus Ullmark a repoussé 32 lancers et a obtenu une aide sur le filet gagnant de Charlie Coyle en infériorité numérique, et les Bruins de Boston ont vaincu les Predators de Nashville 3-0, mardi. David Pastrnak et Pavel Zacha ont chacun inscrit un but et une aide pour les Bruins, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières parties. Juuse Saros a bloqué 30 rondelles du côté des Predators, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. Il s’agissait d’un deuxième jeu blanc cette saison et d’un huitième en carrière pour Ullmark. Coyle a marqué le filet de la victoire avec 6 : 42 à disputer en temps réglementaire. Les Predators n’ont décoché que trois lancers en quatre avantages numériques dans le match. Zacha a doublé l’avance des Bruins avec 2 : 42 à jouer et Pastrnak a complété le score avec son 46e filet de la campagne. Jim Diamond, Associated Press

Les Sabres battent les Capitals 6-2 PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON JJ Peterka (77) a marqué deux fois. JJ Peterka a marqué deux buts, dont celui de la victoire, et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Capitals de Washington 6-2, mardi soir. Tage Thompson, Alex Tuch et Rasmus Dahlin ont tous inscrit un but et deux aides. Zemgus Girgensons a aussi touché la cible pour les Sabres, qui ont marqué trois filets en 2 : 30 d’intervalle en début de troisième période. Ukko-Pekka Luukkonen a fait 23 arrêts après avoir cédé sur le premier tir qu’il a reçu, celui de Martin Fehervary. Dylan Strome a aussi trouvé le fond du filet pour les Capitals, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. Charlie Lindgren a cédé sa place à Darcy Kuemper après avoir alloué six buts sur 31 lancers. Kuemper a repoussé quatre tirs. Peterka a inscrit son 28e but de la saison, un sommet d’équipe, à mi-chemin du deuxième engagement. Dahlin a redonné une priorité de deux buts à son équipe en début de troisième période, en avantage numérique. Thompson et Tuch ont ensuite marqué sur deux buts en deux tirs pour chasser Lindgren du match. L’attaquant des Sabres Jeff Skinner disputait son 1000e match en carrière dans la LNH. John Wawrow, Associated Press

Les Islanders ont le dessus 2-1 sur les Blackhawks PHOTO PETER K. AFRIYIE, ASSOCIATED PRESS Les Islanders obtenaient un troisième gain en quatre matchs. Bo Horvat et Simon Holmstrom ont touché la cible au troisième vingt, mardi, menant les Islanders de New York vers un gain de 2-1 face aux Blackhawks de Chicago. Ilya Sorokin a fait 18 arrêts pour les Islanders, désormais à un seul point du dernier rang donnant accès aux séries, dans l’Est. Les Islanders obtenaient un troisième gain en quatre matchs. Ils vont disputer leur prochaine rencontre jeudi, à Columbus. Jason Dickinson a riposté pour les Hawks, qui avaient gagné trois fois à leurs quatre dernières sorties. Connor Bedard a récolté une passe et Petr Mrazek a bloqué 27 tirs. Scott Charles, Associated Press