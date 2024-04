(New York) Le joueur de centre des Blackhawks de Chicago Connor Bedard a été nommé la recrue par excellence du mois de mars dans la LNH, mardi.

La Presse Canadienne

Bedard, de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a inscrit quatre buts et amassé 13 mentions d’aide en 14 rencontres le mois dernier.

Il a marqué un but et récolté quatre mentions d’assistance dans un gain de 7-2 contre les Ducks d’Anaheim le 12 mars, devenant ainsi le premier joueur âgé de 18 ans dans l’histoire de la LNH à obtenir cinq points dans un match.

Bedard, le premier choix du repêchage de la LNH en 2023, domine les recrues du circuit Bettman au chapitre des buts (21), des passes (36) et des points (57) en 60 rencontres, et ce malgré le fait qu’il ait raté 14 parties en raison d’une fracture de la mâchoire.

Bedard a aussi été nommé la recrue par excellence des mois de novembre et décembre.

Il est le premier joueur à mériter cet honneur à trois reprises au cours d’une même saison depuis le joueur de centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid en 2015-16.

Ce même McDavid a quant à lui été honoré à titre de première étoile de mars, en compagnie du centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon et de l’ailier des Predators de Nashville Filip Forsberg.

McDavid a mené la LNH avec 24 aides et 31 points en 15 rencontres. Il a aussi mené la ligue pour les points en avantage numérique (10). Il a amassé un point dans 13 des 15 rencontres, dont 11 de plus d’un point. Il est devenu le premier joueur depuis Joe Thornton en 2006-07 à atteindre le plateau des 90 aides et ses 97 mentions d’assistance constituent déjà le plus haut total depuis 1992-93.

Le centre des Oilers compte 126 points (29-97) en 71 rencontres. Il a atteint les 100 points pour une septième fois, devenant le sixième joueur de la LNH à réussir cet exploit. Il s’agit aussi de sa quatrième saison consécutive de 100 points ou plus, le premier à le faire depuis Steve Yzerman (6) et Brett Hull (4) en 1992-93.

MacKinnon a de son côté été le deuxième meilleur marqueur du circuit Bettman en mars avec 27 points, dont 11 buts, en 13 matchs pour aider l’Avalanche à se qualifier aux séries pour une septième saison d’affilée. MacKinnon vient au premier rang de la LNH avec 127 points (47-80) en 75 rencontres. Il n’est qu’à 12 points du record de la franchise de Peter Stastny, qui a inscrit 139 points (46-93) avec les Nordiques de Québec en 1981-82.

Forsberg a terminé au deuxième rang de la LNH avec 12 buts et en cinquième place avec 23 points en 13 sorties en mars. Forsberg n’a été blanchi que lors d’une rencontre dans le dernier mois, qu’il a terminé sur une séquence de neuf matchs avec au moins un point (8-9-17). Il a au passage inscrit son neuvième tour du chapeau le 7 mars contre les Sabres, une marque d’équipe.