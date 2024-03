PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Denver) Le gardien de but Justus Annunen a accepté une prolongation de contrat de deux saisons de l’Avalanche du Colorado, mardi.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’ont toutefois pas été révélés.

Annunen, qui est âgé de 24 ans, présente une fiche de 5-2-1 avec une moyenne de buts alloués de 2,38, un taux d’efficacité de ,926 et deux jeux blancs en huit matchs cette saison.

Il a profité de son rappel pour devenir le premier gardien recrue de l’histoire de la concession à enregistrer deux jeux blancs consécutifs – des victoires de 5-0 contre les Blackhawks de Chicago le 29 février et le 4 mars.

« Justus est un jeune gardien qui travaille très fort et qui a mérité cette opportunité de se faire valoir dans la LNH, a déclaré le directeur général adjoint de l’Avalanche Chris MacFarland par voie de communiqué. Il a poursuivi sa progression et a développé son jeu dans la Ligue américaine de hockey (AHL) et a bien fait avec l’Avalanche. »

Le Finlandais a été rappelé des Eagles du Colorado, le club-école de l’Avalanche, le 3 février, et il n’est jamais retourné dans les rangs mineurs.

Annunen a compilé une fiche de 14-5-4 avec une moyenne de 2,65 et un taux d’efficacité de ,908 en 23 rencontres avec les Eagles cette saison.

Il fut un choix de troisième ronde, 64e au total, de l’Avalanche lors du repêchage de la LNH en 2018.