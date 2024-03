La Ligue de hockey junior Maritimes du Québec (LHJMQ) et ses équipes ainsi que la Ligue canadienne de hockey savaient que des abus étaient perpétrés contre certains de ses joueurs recrues. Ils ont « soit ignoré, soit toléré » cette situation. Et le recours collectif est le meilleur véhicule pour faire valoir les droits des victimes de cette « négligence systémique », a plaidé mardi matin l’avocat Me David Stolow, qui représente l’ex-hockeyeur Carl Latulippe dans cette action.

Au contraire, le recours collectif n’est « pas le bon véhicule procédural » dans ce dossier, a plaidé Me Mathieu Leblanc-Gagnon, qui représente la LHJMQ.

Tous les partis étaient réunis au palais de justice de Québec devant le juge Jacques G. Bouchard dans le cadre de l’audition visant à autoriser le recours collectif intenté par M. Latulippe au nom de tous les joueurs de la LHJMQ ayant subi des abus alors qu’ils étaient mineurs dans la LHJMQ de 1969 à aujourd’hui. À ce stade-ci, la demande de recours collectif n’est pas jugée sur le fond. Le juge Bouchard doit plutôt déterminer s’il permet ou non à la procédure d’aller de l’avant.

La Presse avait présenté en avril 2023 l’histoire de Carl Latulippe. L’homme racontait avoir été victime d’abus physiques, psychologiques et sexuels chez les Saguenéens de Chicoutimi après avoir été choisi comme premier choix au repêchage en 1994.

M. Latulippe, qui aurait aussi été victime d’abus chez les Voltigeurs de Drummondville, a déposé une demande de recours collectif en mai 2023. Il réclame 650 000 $ aux défendeurs et 15 000 000 $ de dommages-intérêts punitifs et exemplaires collectifs.

« Malheureusement, tragiquement, [M. Latulippe] n’est pas le seul », a plaidé Me Stolow, qui reproche à la LHJMQ et aux autres défendeurs d’avoir « omis d’instaurer des procédures efficaces en temps utile pour prévenir les abus ». « Ils savaient tous et personne n’a rien fait », dit-il.

Plus de 21 000 joueurs ont évolué dans la LHJMQ depuis 1969, mais il est trop tôt pour déterminer exactement combien de personnes seraient visées par le recours s’il est autorisé.

Pour Me Stolow, le dossier de M. Latulippe « répond aux critères pour être autorisé comme recours collectif ». Selon lui, la Ligue canadienne de hockey (LCH), la LHJMQ et ses équipes ont fait preuve de « négligence systémique » en tolérant « une culture d’abus et de silence ». « On parle d’une faute d’omission […] Tout le monde était au courant et personne n’a rien dit », a plaidé l’avocat.

Des équipes qui ont changé de propriétaire

L’avocat de la LHJMQ, Mathieu Leblanc-Gagnon, estime plutôt que la demande d’autorisation de recours collectif doit être rejetée, entre autres parce que « joindre tout le monde dans une même réclamation et demander leur responsabilité solidaire sans égard à leurs actions concrètes […] est une thèse indéfendable ».

L’avocat a rappelé que « sur 18 des équipes visées dans le recours, 13 n’existaient pas au moment des faits ». Il critique que le recours tente de rendre toutes les équipes responsables solidairement des abus, « sans égard aux changements de propriétaires » survenus au fil des ans. Pour Me Leblanc-Gagnon, « la culture va avec les opérateurs ». « Ici, on a 18 personnes morales différentes avec des cultures différentes […] On ne peut pas prendre pour acquis qu’elles étaient toutes pareilles », plaide-t-il.

Le spectre des procédures ontariennes

Les avocats des deux parties ont aussi évoqué « l’affaire Carcillo », une procédure similaire se déroulant en Ontario depuis des mois. Là-bas, une demande d’autorisation de recours collectif intentée par trois anciens joueurs de hockey disant avoir été victimes d’abus, dont Daniel Carcillo, a été rejetée en février 2023 par le juge Paul Perrell. La décision a été portée en appel. Mais en parallèle, le juge Perrell a proposé aux partis un autre véhicule pour régler le litige, soit des actions individuelles déposées pour chaque équipe par des groupes de plaignants.

Pour Me Stolow, « l’utilité du dossier Carcillo pour ce tribunal [québécois] est limitée ». Les exigences de recours collectifs en Ontario et au Québec sont différentes, a-t-il plaidé. Quant à l’idée de déposer des recours individuels, Me Stollow estime que c’est justement pour éviter ce genre de multiplication des procédures que les recours collectifs existent. Pour Me Leblanc-Gagnon, il faut au contraire considérer le recours Carcillo et rejeter la demande de recours collectif de M. Latulippe qui serait « une utilisation peu efficiente des ressources judiciaires ».

À sa sortie de la salle d’audience, Carl Latulippe a dit ne pas vouloir se joindre au recours ontarien et a dit « préférer que son dossier soit entendu ici ». « Que les gens en parlent [des abus dans la LHJMQ], que les gens soient conscients de ce qui se passe, c’est bien », dit-il. Le juge Bouchard a pris la décision en délibérés.