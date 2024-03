S’il fut un temps où tous les joueurs robustes disponibles étaient assurés d’être dans la formation contre les Bruins de Boston, cette époque est apparemment révolue.

Michael Pezzetta et Jayden Struble seront laissés de côté ce jeudi soir, alors que Colin White et Jordan Harris seront de retour.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Michael Pezzetta

Harris avait sauté son tour lors du dernier match ; quant à White, il revient au jeu après avoir soigné une blessure au « haut du corps ». Sa présence permettra au Tricolore de compter sur quatre joueurs de centre naturels.

White s’était blessé à l’entraînement, la semaine dernière, en entrant en contact avec un poteau de but. « Sur le coup, ça semblait correct, mais quand je me suis réveillé le lendemain, c’était raide », a expliqué le vétéran, jeudi matin. Il s’est dit « emballé » de renouer avec l’action, lui qui n’a disputé que cinq matchs avec le Tricolore après avoir été réclamé au ballottage.

« J’ai bien aimé ce que j’ai vu [de lui]. Je pense qu’il s’intègre bien » au style de jeu de l’équipe », a estimé Martin St-Louis au sujet de White.

PHOTO DAVID KIROUAC, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Colin White

L’entraîneur-chef n’a pas, du reste, commenté ses choix en lien avec l’effectif déployé contre les Bruins. Le retrait de Struble n’est toutefois pas une surprise. La veille, St-Louis avait reconnu que son jeu n’était « pas au niveau de ce qu’il nous a montré ». La Presse avait par ailleurs décortiqué le passage à vide que traverse actuellement le jeune homme.

Après avoir raté quatre entraînements complets de suite, Juraj Slafkovsky était absent de l’entraînement matinal, jeudi. Sa présence contre les Bruins n’est toutefois pas compromise, selon Martin St-Louis, qui n’a pas fourni de détails sur l’état de santé de l’attaquant. « Je laisse équipe médicale faire sa job », a-t-il dit. Slafkovsky pourrait s’être blessé en bloquant un tir contre le Lightning de Tampa Bay, il y a bientôt deux semaines.

La défense d’abord

Cet affrontement contre les Bruins sera par ailleurs le quatrième et dernier de la saison entre les deux équipes. Le CH a remporté le premier duel à domicile, en novembre, mais a été déclassé lors de ses deux visites au Massachusetts, subissant des défaites de 5-2 et de 9-4.

Rafaël Harvey-Pinard a plaidé pour un effort défensif sans faille de son club afin de contenir une équipe « vraiment complète ».

« Il faudra être opportunistes [en attaque], mais bien jouer défensivement en premier », a-t-il martelé.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Rafaël Harvey-Pinard

« C’est une équipe très organisée, disciplinée, a poursuivi Martin St-Louis. Leur game d’équipe est excellente. Ce n’est pas une équipe qui va se tirer dans le pied. Il faut être patients et jouer leur game. Si on réveille leur attaque, ça va être difficile. »

Cela étant, le Canadien n’a pas à se justifier de nouveau pour la déconfiture du 20 janvier dernier, croit-il.

« On a joué deux bonnes périodes, et la troisième, on l’a échappée, a rappelé l’entraîneur. Mais on n’a pas joué beaucoup de périodes comme ça cette année. Je pense que c’était une exception. »

Samuel Montembeault défendra le filet montréalais. Son vis-à-vis sera Linus Ullmark.