Predators de Nashville Une prolongation de contrat de trois ans pour Tommy Novak

(Nashville) Les Predators de Nashville ne seront vraisemblablement pas vendeurs à la date limite des transactions dans la LNH, et ils ont accordé un important vote de confiance à leur effectif en place lundi en octroyant une prolongation de contrat de trois saisons et 10,5 millions US à l’attaquant Tommy Novak.