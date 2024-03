(Arlington) Les Capitals de Washington ont consenti une prolongation de contrat de cinq ans et 23 millions US au défenseur Rasmus Sandin, a annoncé le président et directeur général de l’équipe Brian MacLellan mercredi.

La Presse Canadienne

Sandin, qui fêtera son 24e anniversaire jeudi, a inscrit trois buts et amassé 17 mentions d’aide en 52 rencontres cette saison avec les Capitals.

Le hockeyeur de cinq pieds, 11 pouces et 189 livres occupe le deuxième rang parmi les défenseurs de l’équipe au chapitre des buts, des mentions d’aide et des points, et il pointe au troisième échelon pour les tirs bloqués (85).

Sandin a été acquis des Maple Leafs de Toronto le 28 février 2023, et il a établi des sommets personnels cette saison-là en termes de matchs disputés (71), de buts (7), de mention d’assistance (28) et de points (35).

Sandin a été sélectionné en première ronde, 29e au total, par les Maple Leafs lors du repêchage de la LNH en 2018. Le Suédois totalise 16 buts et 67 mentions d’aide en 211 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Maple Leafs et les Capitals.