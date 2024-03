Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 2 mars dans la LNH.

Draisaitl a trouvé le fond du filet à mi-chemin au deuxième vingt et Kulak a marqué le but de la victoire à 8 : 02 de jeu de la période suivante.

Stuart Skinner a repoussé 24 tirs et les Oilers ont gagné leur troisième match de suite. Ils ont remporté leurs six dernières parties contre le Kraken.

Leon Draisaitl a marqué son 30 e but sur la 73 e passe de Connor McDavid, Brett Kulak a touché la cible tôt en troisième période et les Oilers d’Edmonton ont vaincu le Kraken de Seattle 2-1, samedi.

Leon Draisaitl marque son 30 e but et les Oilers l’emportent 2-1 contre le Kraken

Sebastian Aho, Martin Necas et Teuvo Teravainen avaient procuré une avance de trois buts aux Hurricanes. Andrei Svechnikov a récolté deux mentions d’aide et Kochetkov a effectué 27 arrêts.

Nino Niederreiter a réussi un doublé dans la victoire, touchant la cible dans une cage déserte. Kyle Connor et Mark Scheifele ont aussi marqué pour les Jets, qui ont remporté cinq de leurs six dernières parties.

C’était son septième but en 11 parties avec les Jets et un 20 e depuis le début de la campagne.

Les Panthers blanchissent les Red Wings 4-0

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sergei Bobrovsky (72) et J.T. Compher (37)

Sergei Bobrovsky a signé son 42e jeu blanc en carrière, Sam Reinhart a marqué son 42e filet de la saison et les Panthers de la Floride ont battu les Red Wings de Detroit 4-0, samedi.

Bobrovsky a bloqué 21 lancers et a réalisé son quatrième blanchissage de la saison, ainsi qu’un cinquième en carrière contre les Red Wings. Le gardien avait aussi blanchi les Red Wings le 2 novembre.

Bobrovsky a remporté neuf de ses 10 derniers départs. Les Panthers ont gagné 11 des 12 derniers affrontements contre les Red Wings.

Reinhart a inscrit trois buts à ses deux derniers matchs, lui qui a établi un sommet dans l’histoire des Panthers avec 24 filets en avantage numérique.

Brandon Montour a marqué et ajouté deux aides, Evan Rodrigues a inscrit un but et une aide et Carter Verhaeghe a marqué en avantage numérique.

Les Panthers, qui montrent un dossier de 28-0-3 lorsqu’ils mènent après 40 minutes, pointent au sommet de la ligue pour les victoires à l’étranger, avec 21.

Alex Lyon a repoussé 32 tirs pour les Red Wings, qui ont été blanchis pour la troisième fois de la campagne.

La séquence de matchs avec au moins un point de Patrick Kane s’est arrêtée à 10.

Dana Gauruder, Associated Press