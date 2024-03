Lisez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Alexander Ovechkin a marqué son 839e but en carrière et a ajouté une aide sur le filet vainqueur du défenseur John Carlson, et les Capitals de Washington ont battu les Flyers de Philadelphie, vendredi soir.

Les Capitals ont remporté cinq de leurs sept dernières rencontres.

Les Flyers menaient 2-0, mais Ovechkin a marqué le premier de cinq buts consécutifs pour son équipe. C’était le 17e filet de la saison du capitaine des Capitals.

Bobby Brink et Owen Tippett avaient donné les devants 2-0 aux Flyers après 20 minutes.

Sonny Milano a égalé le score et Carlson a contourné le filet pour enfiler l’aiguille et marquer ce qui est devenu le but de la victoire.

Anthony Mantha et Dylan Strome ont touché la cible en troisième période.

Devant le filet, Charlie Lindgren a continué son bon travail, lui qui a repoussé 24 rondelles.

De son côté, Samuel Ersson a concédé cinq buts sur 21 lancers.

Travis Konecny manquait à l’appel pour un quatrième match de suite chez les Flyers.

Stephen Whyno, Associated Press