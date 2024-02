Le Canadien accueille les Coyotes de l’Arizona mardi soir dans un match qui est un match de quatre points en vue du boulier, mais les joueurs ne veulent pas penser à ça.

Le boulier, bien sûr, c’est cet objet de plus en plus important pour les clubs de fond de classement, car il sert éventuellement à déterminer l’ordre du repêchage. Dans un tel cadre, plus la fiche est mauvaise, et plus les pourcentages au boulier deviennent favorables.

Alors évidemment, un face à face de prestige comme celui-ci, entre deux clubs d’importance en vue du prochain repêchage, devient source de discussions chez ceux qui font des simulations de boulier à chaque matin.

Mais il se trouve que Mike Matheson n’est pas l’une de ces personnes.

« Je ne porte aucune attention à ces choses-là, a expliqué le défenseur mardi matin au Centre Bell. C’est sûr qu’il y aura toujours des personnes avec ces idées-là, mais ça donne rien de perdre de l’énergie là-dessus. Mon travail, c’est d’aider le club du mieux que je le peux. C’est important de garder de l’énergie pour les bonnes choses et non sur ce qui se dit ailleurs. »

Mais que peut-on dire, vraiment, d’une rencontre entre un club de 27e place et un club de 28e place ? Le Canadien a deux victoires à ses 10 derniers matchs, et les Coyotes n’ont pas gagné à leurs 10 derniers.

« C’est là où ça devient important de rester optimistes dans le vestiaire, a tenu à dire un autre défenseur, David Savard. On a fait du vidéo récemment pour voir ce qu’on fait de bien sur la glace. Il y a des moments dans une saison, quand t’as pas les résultats, c’est plus difficile, ça donne l’impression qu’on fait des choses moins bien.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le défenseur David Savard

« À Montréal ça va jaser, peu importe c’est quoi, comme c’était le cas avec (Connor) Bedard l’an passé. Le repêchage, c’est quelque chose qui va avoir un effet dans trois, quatre ou cinq ans. C’est jamais garanti non plus que le gars que tu vas repêcher va devenir un grand joueur. Mais nous, on ne pense pas à ça. »

L’entraîneur Martin St-Louis a par ailleurs confirmé que Jayden Struble, blessé, allait rater le match de mardi soir au Centre Bell. Samuel Montembeault sera devant le filet du Canadien.