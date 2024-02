Kaprizov, Marner et Shesterkin sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH

(New York) L’attaquant du Wild du Minnesota Kirill Kaprizov, celui des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner et le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.