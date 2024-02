(Boucherville) Le défenseur des Mooseheads d’Halifax Brady Schultz a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, lundi.

La Presse Canadienne

En quatre matchs, tous sur la route, le joueur âgé de 19 ans originaire de Munroe, au Connecticut, a marqué trois fois et a ajouté huit passes pour permettre aux Mooseheads de terminer la semaine avec une fiche de 4-0-0 et de maintenir son avance au sommet de la section Maritimes. Schultz a d’abord a marqué deux buts et amassé deux mentions d’aide dans la victoire de 5-4 en prolongation du club néo-écossais face aux Wildcats de Moncton, lundi. Il s’agissait de son premier match de quatre points en carrière dans la LHJMQ.

Puis, jeudi soir, Schultz a ajouté un but et une passe à sa fiche pour propulser les Mooseheads vers une victoire de 5-2 contre le Phoenix de Sherbrooke.

L’Américain s’est ensuite illustré avec trois mentions d’aide, dont une sur le but gagnant de Lou-Félix Denis avec un peu moins de deux minutes écoulées en surtemps, dans le triomphe de 5-4 des Mooseheads contre les Olympiques de Gatineau. Schultz a couronné sa semaine de rêve en récoltant deux mentions d’assistance dans la victoire de 3-2 des siens contre les Remparts de Québec, dimanche après-midi.

Sa récente poussée offensive l’a propulsé au deuxième rang des marqueurs chez les défenseurs de la LHJMQ, avec 51 points en 58 matchs. Schultz a déjà surpassé ses sommets personnels en termes de buts et de points en une saison dans le circuit Cecchini.

Schultz succède à Justin Carbonneau, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, au titre de joueur de la semaine dans la LHJMQ.