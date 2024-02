Kaprizov, Marner et Shesterkin sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH

(New York) L’attaquant du Wild du Minnesota Kirill Kaprizov, celui des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner et le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Kaprizov a dominé le circuit Bettman avec six buts et 12 points en quatre rencontres.

Il a entamé la semaine avec une récolte de six points (trois buts, trois passes) dans la victoire de 10-7 du Wild contre les Canucks de Vancouver, le 19 février.

Le hockeyeur âgé de 26 ans a obtenu sept buts et 11 mentions d’assistance depuis que sa séquence de huit matchs avec au moins un point a commencé, le 9 février.

De son côté, Marner a inscrit un but et dominé la ligue avec neuf mentions d’aide en quatre parties avec les Maple Leafs, qui connaissent une série de sept victoires.

Enfin, Shesterkin a effectué un sommet dans la LNH de 119 arrêts, en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d’efficacité de ,975 pour les Rangers, meneurs dans l’Association Est.