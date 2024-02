Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Alexis Lafrenière marque dans une autre victoire des Rangers Alexis Lafrenière a signé un troisième but en deux matchs et les Rangers de New York ont mérité une 10e victoire d’affilée, samedi, infligeant un revers de 2-1 aux Flyers de Philadelphie. Lafrenière a réussi un 17e filet cette saison à 11 : 57 au deuxième tiers, avec un tir des poignets du cercle droit. Vincent Trocheck avait réussi une percée en zone adverse, avant de remettre au Québécois. Tyson Foerster a nivelé le score tôt en troisième période, mais Matt Rempe a signé le but déterminant moins de quatre minutes plus tard. C’était un premier but dans la LNH pour Rempe, choix de sixième ronde des Rangers en 2020. L’Albertain de 21 ans a fait dévier un tir de Braden Schneider. Igor Shesterkin a bloqué 39 tirs pour les Rangers. Ceux-ci vont disputer leur prochain match dès dimanche soir, à Columbus. Samuel Ersson a fait 22 arrêts pour les Flyers. Ces derniers vont jouer à Pittsburgh dimanche, à compter de 15 h 30. La Presse Canadienne

Alex DeBrincat brille dans une victoire des Wings PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Alex DeBrincat Alex DeBrincat a marqué deux buts et ajouté une aide et les Red Wings de Detroit ont touché la cible trois fois lors des six premières minutes de jeu pour vaincre les Blues de St. Louis 6-1, samedi. Patrick Kane a prolongé à sept matchs sa séquence avec au moins un point avec un but et une aide dans cette quatrième victoire consécutive des Red Wings. Michael Rasmussen a aussi obtenu un filet et une mention d’aide. Robby Fabbri et J. T. Compher ont été les autres buteurs des Red Wings. Alex Lyon a effectué 22 arrêts. Disputant sa deuxième partie dans la Ligue nationale de hockey, le Québécois Zachary Bolduc a marqué son premier but en carrière à l’occasion de son 21e anniversaire, dans la défaite. Sélectionné au 17e rang lors du repêchage de la LNH en 2021, l’ancien des Remparts de Québec a enfilé l’aiguille à 12 : 28 de la deuxième période. Brandon Saad a préparé le jeu. Après avoir réussi un blanchissage contre les Islanders de New York jeudi, Jordan Binnington a été remplacé par Joel Hofer devant la cage des Blues après la première période. Le premier a cédé quatre fois sur 14 tirs, tandis que le second a bloqué 18 des 20 rondelles dirigées vers lui. Dana Gauruder, Associated Press