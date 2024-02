Lisez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Nikita Kucherov a récolté un but et trois aides et est devenu le premier joueur dans la LNH cette saison à franchir le cap des 100 points lors d’une importante victoire de 4-1 du Lightning de Tampa Bay contre les Devils du New Jersey, dimanche.

Kucherov, qui totalise 102 points, a récolté ses 62e, 63e et 64e aides de la saison sur les buts de Victor Hedman, Brayden Point et Brandon Hagel. Kucherov a aussi inscrit son 38e filet de la campagne dans un filet désert tard en troisième période.

Il s’agit de sa deuxième saison consécutive avec au moins 100 points, et de sa quatrième en carrière. Samedi, Kucherov a amassé trois points dans une victoire du Lightning contre les Islanders de New York.

Le gardien Andrei Vasilevskiy a profité d’une rare journée de congé et à sa place, Jonas Johansson a mérité la victoire après avoir bloqué 18 rondelles.

Tyler Toffoli a réussi son 25e but de la saison pour les Devils, qui présentent une fiche de 2-9-1 lors du deuxième match d’une séquence de deux parties en autant de jours.

À son premier départ depuis le 21 décembre, Akira Schmid a réalisé 23 arrêts, mais Schmid et ses coéquipiers des Devils n’ont pas réussi à contenir le premier trio du Lightning, formé de Point, Hagel et Kucherov.

Après une première période sans but, Kucherov n’a eu besoin que de 4 : 15 pour permettre au Lightning de prendre une avance de 2-0, en participant au 10e but de Hedman et au 30e de Point.

Hedman, dont l’utilisation a augmenté récemment à cause d’une brigade défensive mal en point, a touché la cible à 1 : 27 de la période médiane, exploitant le retour d’un tir de Kucherov.

Hagel a mérité une aide ce qui lui a permis de porter à 13 – une marque personnelle – sa séquence de matchs avec au moins un point. Il s’agit de la troisième plus longue série du genre dans l’histoire de l’équipe.

Point a ajouté à cette avance moins de trois minutes plus tard, à l’aide d’un tir décoché de derrière la ligne du filet, qui a frappé la jambe de Schmid. Pour Point, il s’agissait d’un cinquième but en six parties.

Toffoli a répliqué à 6 : 01 du deuxième vingt, lors d’un avantage numérique. Venant de derrière le filet, Jack Hughes a tenté une passe qui a frappé le patin du défenseur du Lightning Darren Raddysh. La rondelle s’est rendue directement à Toffoli, qui n’a eu qu’à la loger dans un filet grand ouvert.

Tom Canavan, Associated Press