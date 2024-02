Dans la course aux séries, le Rocket n’accuse que trois points de retard derrière les Americans de Rochester, au troisième rang, et seulement huit derrière le Crunch de Syracuse, qui est deuxième. Inutile de dire que les choses peuvent bouger très rapidement.

(Laval) Le Rocket de Laval et les Marlies de Toronto se connaissent très bien, et ils connaissent également la situation dans laquelle ils se trouvent, à l’aube d’un week-end important pour les deux équipes.

Simon Servant La Presse Canadienne

Il semble un peu prématuré de parler d’une participation aux séries de la Ligue américaine de hockey, mais pour les Lavallois, le processus est enclenché depuis un bon moment déjà.

Le Rocket l’a une fois de plus prouvé, mercredi soir, en signant une courageuse victoire aux dépens des Bears de Hershey, la meilleure formation de la LAH. Ça lui a d’ailleurs permis de solidifier son emprise sur le sixième échelon de la section Nord et de ne pas trop s’éloigner du sommet.

À la suite de ce triomphe, les hommes de Jean-François Houle n’accusent que trois points de retard derrière les Americans de Rochester, au troisième rang, et seulement huit derrière le Crunch de Syracuse, qui est deuxième. Inutile de dire que les choses peuvent bouger très rapidement.

« Il n’y a vraiment pas beaucoup d’écart. Lors de mes deux saisons précédentes ici, c’était serré, mais d’une autre manière. Tu avais toujours les deux premières équipes qui étaient plus loin et après, ça se battait derrière. En ce moment, c’est serré pour toutes les équipes. Notre section sera plaisante à regarder jusqu’à la fin de l’année », a dit Houle, jeudi, après un entraînement optionnel à la Place Bell.

Avant de penser aux premières places du classement, le club-école du Canadien de Montréal doit regarder tout juste devant lui. Les Marlies, qui détiennent une avance d’un point devant le Rocket, se présenteront à la Place Bell pour une série de deux matchs en autant de jours avec la ferme intention de laisser leur rival de section à distance.

Il y a deux semaines, les Marlies avaient vaincu le Rocket 6-1, mais la troupe lavalloise avait pris sa revanche dès le lendemain en l’emportant facilement 7-1. Si l’une des deux équipes devait cette fois balayer les honneurs de ce week-end, ce serait un sérieux coup de pouce au classement.

« Nous savons très bien que chaque partie, chaque présence et chaque période est importante. Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faudra rester concentrés parce que ce sera de bons matchs contre Toronto. C’est la même chose pour eux cependant. Les équipes de notre section sont empilées les unes sur les autres. Tout le monde regarde le classement et se trouve dans la même position », a observé Houle.

L’entraîneur-chef ne voit pas une meilleure façon pour ses jeunes joueurs de se développer et d’acquérir de l’expérience. Une expérience qui fera peut-être la différence lors des derniers matchs de la campagne.

« C’est bon pour les jeunes de jouer du hockey important à ce temps-ci de l’année. Le niveau d’énergie monte d’un cran et c’est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir nos jeunes être capables de performer sous pression et quand ça compte », a souligné Houle.

Les rôles changent

Le Rocket n’a pas souvent eu le luxe de jouer avec une formation complète depuis le début de la saison.

De nombreuses blessures, tant à Laval qu’à Montréal, ont créé un jeu de chaise musicale qui n’a pas toujours rendu la tâche facile à Houle. Le Tricolore a rappelé le défenseur Jayden Struble en novembre, et il n’a plus joué avec le Rocket depuis. Les attaquants Emil Heineman, Joshua Roy et Brandon Gignac ont aussi disputé quelques parties avec le Bleu-blanc-rouge, et Roy se trouve toujours dans la LNH à l’heure actuelle.

L’équipe lavalloise a tout de même réussi à offrir de belles performances et à rester dans la course pour les séries.

« Si tu enlèves les deux meilleurs pointeurs de n’importe quelle équipe, ce ne sera pas facile. Nous aimerions voir un peu plus de constance, mais dans les circonstances, nous jouons du bon hockey. Nous jouons mieux défensivement qu’en début d’année et ça nous permet de rester dans les matchs. Je trouve que les joueurs donnent tout ce qu’ils ont », a indiqué Houle.

Les jeunes attaquants Jared Davidson et Jan Mysak en ont d’ailleurs donné beaucoup au Rocket lors des dernières semaines, ce qui a enlevé un peu de pression sur les épaules des meilleurs joueurs de l’équipe.

Davidson a inscrit quatre buts à ses quatre dernières parties alors que Mysak a touché la cible à cinq reprises au cours des neuf derniers matchs.

« Quand tu as des rappels et des blessés, ces joueurs-là doivent en donner, a insisté Houle. Davidson et Mysak obtiennent plus de temps de glace et ils jouent avec confiance. C’est bien de voir des jeunes saisir leur chance quand on leur demande d’élever leur jeu d’un cran. »

L’entraîneur-chef a fait savoir jeudi que Mysak, l’attaquant Sean Farrell et le défenseur Mattias Norlinder étaient tous les trois près d’un retour au jeu. Ils ont patiné avec quelques coéquipiers lors de l’entraînement optionnel. Mysak et Norlinder se sont blessés lors du dernier week-end alors que Farrell est à l’écart du jeu depuis le début du mois de janvier.

Le Rocket pourrait également avoir du renfort contre les Marlies. Gignac a été soumis au ballottage par le Canadien, jeudi, après que le directeur général Kent Hughes eut réclamé l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Colin White.