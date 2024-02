Le vestiaire d’une équipe qui vient de subir un cinquième revers en six matchs peut être lourd. On devine que personne chez le Canadien n’était particulièrement heureux de s’être incliné 3-2, mercredi, devant les Sabres de Buffalo.

Sauf qu’après quelques minutes devant les caméras, Arber Xhekaj n’a pas pu s’empêcher de pousser un petit rire, après qu’un collègue lui eut demandé s’il sentait qu’il avait davantage une mentalité de tireur dernièrement.

« Je tente plus de tirs frappés, assurément. Avant mon but l’autre soir [samedi], je n’avais jamais réalisé que je pouvais tirer aussi fort ! J’ai revu le but et je me suis dit : wow, ce n’est pas si mal ! »

Xhekaj parlait ainsi parce que dans un deuxième match d’affilée, il a touché la cible, les deux fois sur des tirs frappés dignes d’Al Iafrate, qui est ainsi nommé dans nos pages pour la deuxième journée de suite, le chanceux.

Mais Xhekaj a fait bien plus que marquer, et c’est pourquoi il a été l’un des meilleurs éléments du CH dans la défaite. Il a commencé sa soirée en renversant Dylan Cozens derrière son filet. Casey Mittelstadt et Zemgus Girgensons ont eux aussi rencontré le colosse de 240 lb.

Du reste, il a bien calculé les risques, un aspect de son jeu qui le trahit parfois. Il a fait sa manœuvre la plus audacieuse en milieu de troisième période, quand son équipe tentait de créer l’égalité, soit un bon moment pour jouer de façon plus agressive. Il s’est donc avancé en zone offensive pour empêcher Tage Thompson de relancer l’attaque. Et comme c’était ce genre de soirée pour lui, il a gagné la course et la rondelle est restée en territoire des Sabres.

C’était probablement son match le plus complet, parce qu’il a utilisé tous ses atouts. C’est un joueur robuste, on l’a vu. Il a de bons instincts offensifs et on l’a vu. La partie la plus difficile pour un jeune est de défendre, comment lire les montées. Et je sens qu’il s’améliore dans cet aspect du jeu. On sait qu’il est capable de jouer ce genre de match, mais comme tous les jeunes, la constance est le défi. Martin St-Louis, à propos d’Arber Xhekaj

« C’était peut-être son meilleur match dans la LNH. Il faisait tout : il créait des jeux, il utilisait son tir et il nettoyait l’enclave », a ajouté le capitaine de l’équipe, Nick Suzuki.

Au-delà de son but, c’est plutôt son rendement dans les autres aspects qui devrait encourager le CH. Dans l’état actuel des choses, l’avantage numérique est réservé à Mike Matheson à moyen terme, tandis que les très offensifs Logan Mailloux et Lane Hutson poussent dans le système. Dans cette défense de demain que tous s’amusent à projeter, Xhekaj a intérêt à se démarquer par sa présence physique et, éventuellement, son jeu en désavantage numérique. Il mesure 6 pi 4 po, pèse 240 lb, deux caractéristiques qui ne s’enseignent pas.

St-Louis a d’ailleurs souligné le rôle qu’a pu avoir sa mise en échec contre Cozens dans ses succès. « Il a bâti son match dès le départ. Tu ne sais jamais à quoi ressemblera ta première présence. Si tu es alerte dès le départ, tu peux bâtir ton jeu. Il a eu une chance d’être robuste dès le départ et a continué toute la soirée », a analysé l’entraîneur-chef.

C’est, finalement, le genre de soirée où son surnom de « Shérif » semblait plus approprié, surtout lorsqu’il est venu défendre Jake Evans. « Le Shérif, c’est votre expression. Je ne pense pas que personne ici ne l’appelle le Shérif, a tempéré St-Louis. Mais il a très bien joué. »

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Jake Evans (71)

On peut comprendre la réaction du coach. Xhekaj jouait mercredi son 76e match dans la LNH, un total un brin bas pour un surnom si présomptueux. On devine que peu de gens parlaient de Dominik Hasek comme du « Dominator » lorsqu’il était l’auxiliaire d’Ed Belfour à Chicago en 1991.

Une erreur coûteuse

Xhekaj a rebondi à ses deux derniers matchs, qui ont suivi un jeudi soir difficile au Madison Square Garden.

À l’inverse, Jordan Harris et Jayden Struble, qui tentent eux aussi de se placer les pieds dans la future brigade du Canadien, ont été moins brillants mercredi. Struble a d’ailleurs semblé hypnotisé par la rondelle sur le seul but des Sabres à cinq contre cinq, tant et si bien que Harris était seul face à deux rivaux dans l’enclave. Girgensons n’a eu aucun mal à faire dévier la rondelle pour marquer.

« Le seul but, c’était une erreur défensive. Mais à cinq contre cinq, tu ne joueras jamais un match parfait », a fait valoir St-Louis.

Struble a inscrit l’autre filet du Tricolore, mais comme Xhekaj, ce n’est pas non plus par son attaque qu’il prouvera sa pertinence dans la formation.

En hausse : Nick Suzuki PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Nick Suzuki Ironique de le placer ici le soir où sa séquence de matchs avec un point s’arrête à 10. Mais il a livré une performance stellaire dans tous les aspects du jeu. Dans les mots de Martin St-Louis : « Il était partout sur la glace. »

En baisse : Cole Caufield PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Cole Caufield (22) et Rasmus Dahlin (26) L’ailier gauche de Suzuki en avait une moins bonne dans le corps. Plusieurs tirs sans réelle chance de marquer, et une passe molle qui a mené au but vainqueur d’Alex Tuch.

Le chiffre du match : 23,9 % PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Josh Anderson (17) C’est la part des buts marqués par les défenseurs du Canadien cette saison, un sommet dans la LNH, selon Sportsnet. Évidemment, la production famélique des Josh Anderson, Brendan Gallagher et Jake Evans explique aussi cette statistique.