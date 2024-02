Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Alex Ovechkin et Connor McMichael ont tous les deux inscrit deux buts et les Capitals de Washington ont facilement battu les Devils du New Jersey 6-2, mardi soir.

Ovechkin a marqué ses 837e et 838e buts en carrière. Il a touché la cible huit fois à ses huit dernières parties.

Dylan Strome et Michael Sgarbossa ont aussi fait mouche pour les Capitals, qui ont obtenu une deuxième victoire consécutive. Charlie Lindgren a réalisé 37 arrêts.

L’explosion offensive des Capitals est survenue à un mauvais moment pour les Devils, qui accusent toujours quatre points de retard derrière les Red Wings de Detroit pour le dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est.

Alexander Holtz et Erik Haula ont fait scintiller la lumière rouge pour les Devils, qui ont perdu 11 de leurs 19 dernières sorties. Nico Daws a alloué six buts en 25 tirs.

Les Capitals ont toutefois perdu les services du joueur de centre Nic Dowd, qui a quitté la rencontre en première période en raison d’une blessure au haut du corps.

Stephen Whyno, Associated Press