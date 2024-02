Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Eriksson Ek et Kaprizov inscrivent un tour du chapeau dans un gain de 10-7 du Wild

Joel Eriksson Ek et Kirill Kaprizov ont tous deux obtenu un tour du chapeau pour le Wild du Minnesota, qui a effacé un retard de trois buts en marquant six buts sans réplique, en route vers un gain de 10-7 aux dépens des Canucks de Vancouver dans un match truffé de records.

Les six buts du Wild en 5 : 45 sont les plus rapides dans la LNH en 25 ans, soit depuis les six buts des Capitals de Washington en 4 : 47, le 3 février 1999.

Matt Boldy, Mats Zuccarello, Marco Rossi et Jonas Brodin ont aussi marqué pour le Wild, qui ont ainsi établi la marque d’équipe pour le plus de buts en une rencontre. Ils ont aussi inscrit leurs quatre buts les plus rapides de leur histoire, tous en avantage numérique, en 2 : 17, ce qui leur a permis de prendre les devants 6-5 en début de troisième.

Zuccarello a marqué avec 27 secondes à faire à la deuxième. Le Wild a changé de gardien entre les périodes, Marc-André Fleury venant en renforts à Filip Gustavsson. Le Wild a ensuite profité de la mollesse défensive des Canucks, qui ont bousillé le tour du chapeau de J. T. Miller.

Casey DeSmith a encaissé huit devant la cage des Canucks, qui disputaient le premier de deux matchs en deux jours. Rich Tocchet a préféré garder son gardien no 1, Thatcher Demko, au banc.

Elias Pettersson a marqué son 29e de la saison, un sommet chez les Canucks, après qu’Ian Cole eut marqué sur le premier tir des visiteurs. Les Canucks n’ont obtenu que deux tirs dans les 15 premières minutes de jeu, mais les deux se sont retrouvés derrière Gustavsson.

Les Canucks ont ensuite écopé de sept pénalités et ont perdu une deuxième rencontre consécutive. Nikita Zadorov et Brock Boeser ont marqué en troisième pour faire 8-7, avant que le Wild n’inscrive deux buts dans un filet désert.

Dave Campbell, Associated Press