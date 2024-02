Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Associated Press

L’Américain de 29 ans a inscrit 22 buts et totalisé 52 points en 50 parties cette saison.

La recrue des Blackhawks Connor Bedard a récolté une aide sur le but de Philipp Kurashev à son retour au jeu après une absence de 14 rencontres en raison d’une fracture à la mâchoire.

Reilly Smith et Bryan Rust ont également enfilé l’aiguille pour les Penguins, qui avaient successivement perdu face au Wild du Minnesota, aux Jets de Winnipeg et aux Panthers de la Floride. Alex Nedeljkovic a repoussé 27 rondelles.

Sidney Crosby a réussi un doublé et les Penguins de Pittsburgh ont mis un terme à une série de trois défaites en l’emportant 4-1 contre les Blackhawks de Chicago, jeudi.

Frank Vatrano, Pavel Mintyukov et Cam Fowler ont été les autres buteurs des Ducks.

Les Blues signent une 8e victoire en 10 matchs

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Jordan Binnington (50) et Marco Scandella (6)

Robert Thomas et Jake Neighbours ont chacun récolté un but et deux aides dans une victoire de 6-3 des Blues de St. Louis contre les Oilers d’Edmonton, jeudi.

Jordan Binnington a effectué 35 arrêts, dont deux arrêts éblouissants aux dépens de Zach Hyman lors d’un avantage numérique des Oilers en première période.

Jordan Kyrou, Torey Krug et Pavel Buchnevich ont touché la cible tout en se faisant complices d’un but. Brandon Saad a été l’autre buteur des Blues, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs.

Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Corey Perry ont répliqué pour les Oilers, qui ont perdu trois de leurs cinq dernières parties après en avoir remporté 16 de suite. Stuart Skinner a bloqué 24 rondelles.

Connor McDavid a ajouté trois mentions d’aide à son dossier. Il en avait obtenu six dans une victoire de 8-4 contre les Red Wings de Detroit, mardi.

Les Blues ont pris le contrôle du match avec quatre buts sans réplique en deuxième période.

Joe Harris, Associated Press