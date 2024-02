Dans l’univers du Canadien, où les blessures sont devenues un constant sujet de conversation, chaque petite bonne nouvelle est la bienvenue.

La présence de Kaiden Guhle à l’entraînement matinal, mardi, en est un exemple. Le défenseur semblait très mal en point, dimanche, lorsqu’il a quitté la rencontre contre les Blues de St. Louis. Avec moins de deux minutes à écouler, en troisième période, Guhle en encaissé une mise en échec de Marco Scandella. Il a retraité au vestiaire, en douleur, visiblement atteint au bras ou à l’épaule.

L’équipe n’avait fourni aucun détail additionnel, et on pouvait se demander si le jeune homme ne devrait pas s’absenter du jeu. Il sera pourtant à son poste ce mardi soir au Centre Bell contre les Ducks d’Anaheim.

« Ç’a pincé quand c’est arrivé, mais une fois dans le vestiaire, ç’a passé », a raconté le numéro 21 après l’entraînement de son club.

Si le match n’avait pas été sur le point de se terminer, Guhle estime qu’il aurait « certainement » pu rejouer. Voilà pour ça.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Atteint à la tête par une mise en échec de Samuel Blais, Jordan Harris ne sera pas en mesure d’affronter les Ducks

Un qui a eu moins de chance, c’est Jordan Harris. Atteint à la tête par une mise en échec de Samuel Blais, il ne sera pas en mesure d’affronter les Ducks, alors qu’Arber Xhekaj prendra sa place dans la formation. Le Canadien a affirmé dimanche qu’il serait réévalué quotidiennement.

Harris s’est rendu au Centre Bell, mardi, pour y subir des traitements. L’Américain, ébranlé et confus après la mise en échec, semblait très mal en point dimanche, mais il va déjà mieux, a indiqué son coéquipier Johnathan Kovacevic. Une autre bonne nouvelle en somme, encore qu’on ne sache pas quand il sera en mesure de jouer de nouveau.

À l’aise à droite

Mais revenons à Kaiden Guhle. La perspective de le perdre pour quelque temps aurait créé un immense vide dans la formation. Or, puisqu’il est en état de marche, l’occasion était belle de se pencher sur son adaptation au flanc droit, lui qui a était bien davantage habitué de jouer à gauche, son côté naturel.

Le 13 janvier dernier, à l’occasion de la visite de Connor McDavid au Centre Bell, Martin St-Louis a muté Guhle à la droite de Mike Matheson afin que ses deux défenseurs les plus rapides puissent être opposés à la grande vedette des Oilers. L’Albertain n’a plus rejoué à gauche depuis.

Il semble ainsi avoir dépassé David Savard dans la hiérarchie en défense. En 11 matchs sur le flanc droit, il a disputé un peu plus de 22 minutes en moyenne.

« Il est incroyable, s’est exclamé Johnathan Kovacevic à son sujet. Il a tous les outils [pour réussir], et n’a pas du tout un gros ego. Il sera la pièce maîtresse de notre défense pour l’avenir. »

Jouer à droite a demandé une « adaptation », a convenu Guhle, surtout au cours des « trois ou quatre premiers matchs ». « Par moments, je me retrouvais en mauvaise posture, a-t-il noté. Je me sens mieux, maintenant. […] Comme dans toutes les situations, plus tu as de répétitions, plus tu es à l’aise. »

Recevoir la rondelle sur son revers impose une prise de décision plus rapide et un positionnement différent, a-t-il ajouté.

Son entraîneur a quant à lui souligné qu’il « ne garderait pas [Guhle] là s’il ne performait pas, s’il n’était pas à la bonne place ».

Ses plus grandes forces, à ses yeux, sont sa mobilité et son sens de la compétition, ce qui le sert bien de son côté opposé. C’est ce qui lui permet de « manipuler l’adversaire ».

« Parfois, tu ne peux pas faire un jeu aussi rapidement en étant un gaucher à droite, parce qu’il faut changer d’angle, a illustré Martin St-Louis. Ça prend tes pieds pour te sortir des situations difficiles. »

Outre Xhekaj, Cayden Primeau sera le seul autre joueur inséré dans la formation contre les Ducks. Le jeune gardien n’a pas obtenu de départ depuis le 18 janvier dernier.