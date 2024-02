Lisez les comptes rendus des matchs du vendredi 9 février dans la LNH.

Les Penguins ont contesté le but vainqueur de Kaprisov, à mi-chemin de la période finale, croyant que la rondelle avait quitté la surface de jeu en touchant le filet protecteur, mais n’ont pas eu gain de cause.

Boldy a donné les devants au Wild en première période à l’aide d’un but en avantage numérique. Il s’agissait de son 17 e filet de la campagne.

Reilly Smith et Sidney Crosby ont marqué les buts des Penguins, alors qu’Alex Nedeljkovic a réalisé 27 arrêts.

Le Wild a profité du passage des Penguins en ville, l’équipe qui l’a sélectionné au tout premier rang lors du repêchage de 2003 et avec qui il a remporté trois coupes Stanley, pour souligner l’exploit de Fleury.

Matt Boldy et Jonas Brodin ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a gagné cinq de ses sept derniers matchs.

Kirill Kaprizov a marqué le but de la victoire à mi-chemin au troisième vingt et Marc-André Fleury a repoussé 32 tirs dans un gain de 3-2 du Wild du Minnesota contre les Penguins de Pittsburgh, vendredi soir.

Zibanejad marque en prolongation et les Rangers battent les Blackhawks 4-3

Mika Zibanejad a marqué le but gagnant en prolongation et les Rangers de New York ont battu les Blackhawks 4-3, vendredi à Chicago.

C’était un quatrième gain de suite pour les Rangers.

Chris Kreider, Alexis Lafrenière et Jonny Brodzinski ont aussi marqué dans la victoire. Kreider a également obtenu une aide, sa 24e de la saison, sur le filet vainqueur de Zibanejad en temps supplémentaire.

Igor Shesterkin a stoppé 28 lancers pour les Rangers, à son premier départ depuis le 26 janvier.

Nick Foligno, Jason Dickinson et Alex Vlasic ont touché la cible du côté des Blackhawks et le gardien Petr Mrazek a repoussé 31 rondelles.

Foligno a inscrit son 11e but de la saison, alors que Dickinson a touché la cible pour la 16e fois, un sommet d’équipe.

Les Blackhawks ont dominé les Rangers 12-4 au chapitre des tirs en première période.

Lafrenière a inscrit trois buts à ses quatre derniers matchs.

