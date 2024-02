Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Shane Pinto mène l’attaque des Sénateurs contre les Maple Leafs Les Sénateurs d’Ottawa sont revenus d’une pause de 10 jours dans le cadre du Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en signant une impressionnante victoire de 5-3 contre les Maple Leafs de Toronto, samedi. Menés par Shane Pinto, qui a totalisé un but et deux aides, les Sénateurs ont également profité de la contribution de Claude Giroux, Vladimir Tarasenko, Josh Norris et Ridly Greig, qui ont tous marqué. Joonas Korpisalo a effectué 31 arrêts. Auston Matthews, Matthew Knies et Max Domi ont touché la cible pour les Maple Leafs. Martin Jones a repoussé 27 lancers. Tirant de l’arrière 4-2 en début de troisième, les Maple Leafs ont réduit l’écart à 5:12. Une faille dans la défensive des Sénateurs a permis à Domi de se retrouver seul dans l’enclave, et l’ancien du Canadien de Montréal en a profité pour inscrire son cinquième de la saison. Greig a toutefois marqué à l’aide d’un tir frappé dans une cage déserte avec 5,1 secondes à écouler au match. Le défenseur des Maple Leafs Morgan Rielly n’a pas aimé le tir et il a asséné un double échec à la tête de Greig. L’arrière a écopé d’une pénalité majeure et a été chassé de la rencontre pour son geste. Le défenseur des Sénateurs Travis Hamonic était de retour au jeu après avoir raté cinq matchs en raison d’une blessure. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Jake Neighbours signe un doublé dans un gain des Blues PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Jake Neighbours (63) et Brayden Schenn (10) Joel Hofer a effectué 33 arrêts, Jake Neighbours a réussi un doublé et les Blues de St. Louis ont amorcé leur retour à la compétition à la suite du Match des étoiles avec une victoire de 3-1 contre les Sabres de Buffalo, samedi. Jordan Kyrou a marqué le but décisif à 4 : 32 de la deuxième période. Les Blues, qui ont été blanchis 1-0 par les Blue Jackets de Columbus avant le congé, ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Kyle Okposo a été crédité de son 10e but de la saison quelques instants plus tôt lorsque le dégagement du défenseur des Blues Matthew Kessel a ricoché sur le patin de son coéquipier Oskar Sundqvist pour se retrouver au fond du filet. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 23 rondelles et montre une fiche de 6-5 à ses 11 derniers départs bien qu’il n’ait alloué que 19 buts au cours de cette séquence. Les Blues seront les adversaires du Canadien de Montréal dimanche après-midi, au Centre Bell. John Wawrow, Associted Press

David Rittich et les Kings récoltent un jeu blanc contre les Oilers PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Le gardien David Rittich réalise un arrêt en troisième période. David Rittich a bloqué 27 lancers pour les Kings, signant son premier jeu blanc en presque trois ans, Quinton Byfield a marqué deux buts et ajouté une aide, et les Kings de Los Angeles ont battu les Oilers d’Edmonton 4-0, samedi soir. Ainsi, Jim Hiller a signé une première victoire derrière le banc des Kings, à titre d’entraîneur-chef d’une équipe de la LNH. C’était le cinquième jeu blanc de Rittich en huit saisons dans la ligue et son premier depuis le 22 février 2021, lorsqu’il avait blanchi les Maple Leafs de Toronto. Il représentait alors les Flames de Calgary. Stuart Skinner a repoussé 22 rondelles pour les Oilers. Pierre Luc-Dubois a touché la cible, alors que Trevor Lewis a marqué et obtenu une mention d’aide. Byfield a inscrit ses deux buts en troisième période. Joe Reedy, Associted Press

Jeu blanc de Bobrovsky contre l’Avalanche PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Sergei Bobrovsky a repoussé 35 tirs pour son troisième jeu blanc de la saison et les Panthers de la Floride ont battu l’Avalanche du Colorado 4-0, samedi. Carter Verhaeghe, Sam Reinhart, Eetu Luostarinen et Aleksander Barkov ont inscrit les filets des Panthers, qui ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Matthew Tkachuk a obtenu deux aides. Nathan MacKinnon a quitté la rencontre du côté de l’Avalanche après s’être cogné la tête contre la patinoire avec 11 : 18 à jouer en temps réglementaire. Alexandar Georgiev a réalisé 39 arrêts pour l’Avalanche, qui a perdu un quatrième match consécutif. Barkov a marqué un premier but depuis le 16 décembre, mettant ainsi fin à une disette de 18 rencontres. Il a également récolté deux aides dans le match du jour. Reinhart a inscrit son 22e filet en avantage numérique cette saison, un sommet dans la ligue. Colby Guy, Associated Press

Les Capitals blanchissent les Bruins 3-0 PHOTO BRIAN FLUHARTY, USA TODAY SPORTS Charlie Lindgren (79) et Alex Ovechkin (8) T. J. Oshie a inscrit son 299e but en carrière, Charlie Lindgren a stoppé 18 lancers pour son troisième jeu blanc de la saison et les Capitals de Washington ont vaincu les Bruins 3-0, samedi à Boston. Les Capitals avaient perdu leurs six derniers matchs. Alexander Ovechkin a marqué un 57e but en carrière dans un filet désert, celui-ci avec 27 secondes à jouer en temps réglementaire, et a dépassé Wayne Gretzky au premier rang pour le plus de buts de l’histoire de la LNH dans une cage abandonnée. Le capitaine des Capitals a également récolté une aide dans la victoire des siens. Dylan Strome a marqué l’autre filet des Capitals, qui n’avaient pas gagné depuis le 18 janvier, contre les Blues de St. Louis. Les Capitals ont dominé les 40 premières minutes de jeu, terminant celles-ci avec un avantage de 23-7 au chapitre des tirs. Jeremy Swayman a bloqué 25 tirs pour les Bruins, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs à domicile. Strome a porté le score à 2-0 après 3 : 24 de jeu en troisième période. Il s’agissait de son 20e but de la saison. Avec son but, Oshie a dépassé Bobby Carpenter au neuvième rang des meilleurs buteurs de l’histoire des Capitals. Doug Alden, Associated Press

Hellebuyck aide les Jets dans une victoire de 2-1 contre les Penguins PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Connor Hellebuyck a été solide devant la cage des Jets de Winnipeg, qui ont battu les Penguins de Pittsburgh 2-1, samedi soir. Hellebuyck a bloqué 35 des 36 lancers des Penguins, alors que les Jets ont mis fin à une séquence de cinq défaites. Nino Niederreiter et Mark Scheifele ont touché la cible dans la victoire. Bryan Rust a été le buteur des Penguins et le gardien Tristan Jarry a réalisé 29 arrêts. Hellebuyck a protégé l’avance des siens dans la dernière minute de jeu de la deuxième période, volant Lars Eller avec un superbe arrêt. Niederreiter a porté le score à 2-0 en touchant la cible du revers, sur un retour qui avait d’abord frappé la bande. Les Penguins ont réduit l’écart à 2-1 en fin de deuxième vingt lorsque Rust a fait dévier le tir de la pointe de son défenseur Erik Karlsson. Ryan Graves a aussi obtenu une aide. L’attaquant des Jets Kyle Connor disputait son 500e match en carrière. Jim Bender, La Presse Canadienne

Branden Hagel récolte 3 points, le Lightning l’emporte contre les Blue Jackets PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Brandon Hagel a marqué un but et ajouté deux aides, Andrei Vasilevskiy a effectué 32 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-2, samedi. Hagel a maintenant totalisé 10 points au cours d’une séquence de six matchs avec au moins un point. Nicholas Paul a amassé un but et une aide pour aider la formation de la Floride à éviter une troisième défaite consécutive. Anthony Cirelli et Steven Stamkos ont également touché la cible dans la victoire. Boone Jenner a inscrit les deux buts des favoris locaux en troisième période, chaque fois avec l’aide de Johnny Gaudreau. Elvis Merzlikins a bloqué 33 tirs pour les Blue Jackets, qui ont perdu deux matchs d’affilée à domicile. Malgré de nombreux tirs des Blue Jackets en début de match, c’est le Ligthning qui a ouvert la marque par l’entremise de Paul. Ce dernier a inscrit son septième but de la saison en avantage numérique avec 4 : 20 à jouer en première. Les visiteurs se sont ensuite forgé une avance de trois buts et les Blue Jackets n’ont pas été en mesure de venir de l’arrière. Nicole Kraft, Associated Press

Jake Walman tranche en prolongation pour les Red Wings PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Jake Walman (96) Jake Walman a marqué lors d’un tir de pénalité après 23 secondes de jeu en prolongation et les Red Wings de Detroit ont effacé un déficit de deux buts pour vaincre les Canucks de Vancouver 4-3, samedi. Walman a obtenu un tir de pénalité lorsque Quinn Hughes lui a donné un coup de bâton pendant qu’il s’amenait en échappée. Lucas Raymond, Daniel Sprong et Michael Rasmussen ont également fait bouger les cordages pour les Red Wings, qui disputaient un premier match depuis la pause du Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Patrick Kane, qui a raté les sept derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps, a récolté une mention d’aide à son 1200e match en carrière. Alex Lyon a bloqué 28 tirs. Filip Hronek et Elias Pettersson ont chacun amassé un but et deux aides pour les Canucks. Nils Hoglander a marqué l’autre but des Canucks, qui avaient vu leur séquence de 12 matchs avec au moins un point prendre fin jeudi en vertu d’une défaite de 4-0 contre Bruins de Boston. Casey DeSmith a effectué 24 arrêts. Le défenseur des Canucks Nikita Zadorov a écopé d’une pénalité de match et d’une inconduite de partie après avoir frappé Raymond à la tête en deuxième période. Dana Gauruder, Associated Press

Les Flames défont les Islanders PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau (10) et MacKenzie Weegar (52) MacKenzie Weegar a réussi son premier tour du chapeau en carrière pour mener les Flames de Calgary à une victoire de 5-2 aux dépens des Islanders de New York, samedi. Le Québécois Jonathan Huberdeau a également touché la cible dans cette quatrième victoire consécutive des Flames. Blake Coleman a été l’autre buteur des visiteurs. Jacob Markstrom a terminé sa soirée de travail avec 35 arrêts et a récolté une mention d’aide dans ce troisième de quatre matchs de suite sur la route pour les Flames. Semyon Varlamov a effectué 19 arrêts à son 600e match dans la Ligue nationale de hockey. Brock Nelson et Jean-Gabriel Pageau ont touché la cible dans cette première défaite en trois parties pour la troupe de Patrick Roy. Weegar a inscrit le premier et le troisième but de la rencontre, aidant le club de l’Alberta à se donner un coussin de trois buts. Coleman et lui ont ensuite placé la rondelle dans une cage déserte. Scott Charles, Associated Press

Aho marque en prolongation et les Hurricanes battent les Devils 1-0 PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sebastian Aho a marqué en prolongation et les Hurricanes de la Caroline l’ont emporté 1-0 contre les Devils du New Jersey, samedi. Aho a profité d’un retour de lancer de Martin Necas pour battre le gardien Vitek Vanecek. Vanecek a repoussé 31 lancers, alors que Pyotr Kochetkov a terminé le match avec 34 arrêts. Kochetkov a réalisé deux arrêts en prolongation avant le filet vainqueur d’Aho. Les Hurricanes ont gagné cinq de leurs six derniers matchs, alors que les Devils ont perdu sept de leurs 10 dernières sorties. Kochetkov a réussi un bel arrêt contre Erik Haula en deuxième période, ce qui aurait pu changer l’allure du match. Andrei Svechnikov était de retour dans la formation des Hurricanes, lui qui était absent depuis le 21 janvier. Associated Press

Sean Couturier a inscrit le but de la victoire tôt en troisième période pour procurer une victoire de 3-2 aux Flyers de Philadelphie contre le Kraken de Seattle, samedi. Scott Laughton et Ryan Poehling ont aussi enfilé l’aiguille pour les Flyers, qui ont remporté leurs trois rencontres depuis le retour de la pause du Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ils avaient perdu leurs cinq rencontres précédentes. Tomas Tatar et Jared McCann ont répliqué pour le Kraken, qui jouait son premier match depuis le 30 janvier. La formation de l’État de Washington a perdu sept de ses neuf dernières parties. Cal Petersen, qui n’effectuait que son troisième départ cette saison, a bloqué 17 tirs pour les Flyers. Du côté du Kraken, Joey Daccord a réalisé 35 arrêts. Le Kraken devait se débrouiller sans les services du défenseur Justin Schultz, qui s’est absenté pour des raisons personnelles. Aaron Bracy, Associated Press