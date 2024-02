Équipe Canada junior 2018 La suite des choses en cinq questions

L’agression sexuelle alléguée qui aurait été commise par cinq membres de l’équipe canadienne junior de 2018 est connue du public depuis plus d’un an et demi. Maintenant que l’identité des suspects a été révélée, que la nature des accusations a été dévoilée et que le processus judiciaire s’est mis en marche, à quoi peut-on s’attendre ? La Presse tente d’y voir plus clair avec Simon Roy, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.