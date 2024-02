Après deux rendez-vous ratés en 2018 et en 2022, les joueurs de la LNH seront de retour aux Jeux olympiques en 2026, à Milan et Cortina d’Ampezzo, et en 2030. Ce qui met ainsi fin à une absence de 12 ans des meilleurs joueurs au monde.

La Presse

La LNH, l’Association des joueurs et la Fédération internationale en ont fait l’annonce officielle vendredi lors d’un point de presse en marge du match des étoiles.

À PyeongChang, en 2018, Gary Bettman avait choisi de ne pas interrompre le calendrier de la LNH, principalement en raison d’une mésentente au sujet des assurances. Pour les JO 2022, la LNH avait fait volte-face assez tardivement en raison des risques liés à la COVID-19.

Ce sera la sixième fois au total que la LNH y participe (1998 – Nagano, Japon ; 2002 – Salt Lake City, États-Unis ; 2006 – Turin, Italie ; 2010 – Vancouver, Canada ; 2014 – Sotchi, Russie).

« La composition internationale des équipes de la Ligue nationale de hockey est inégalée et les joueurs de la LNH sont très fiers de représenter leur pays, a dit Gary Bettman, commissaire de la LNH. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui, après d’intenses efforts de collaboration avec l’Association des joueurs de la LNH et la Fédération internationale de hockey sur glace, que les joueurs de la LNH participeront aux tournois olympiques de hockey de 2026 et de 2030. »

« Depuis des années, les joueurs ont saisi l’opportunité de concourir pour l’or olympique, et nous sommes ravis que l’annonce d’aujourd’hui en fasse une certitude pour nos membres lors des Jeux olympiques d’hiver de 2026 et 2030, a ajouté Marty Walsh, directeur général de l’AJLNH. Nous savons également que les amateurs de hockey du monde entier attendent depuis longtemps la prochaine compétition internationale de haut niveau, et qu’ils pourront enfin voir certains de leurs joueurs préférés représenter leur pays et s’aligner ensemble. »

« Cette décision représente un tournant pour le hockey sur glace au niveau mondial et marque le grand retour des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques, a conclu Luc Tardif, président de la FIHG. La FIHG a réussi à réunir toutes les parties prenantes autour d’une même table afin de trouver un consensus durable, ce qui constitue l’épine dorsale de ce que nous avons l’intention de faire en tant qu’organisations sportives. Nous sommes déjà impatients d’assister au meilleur du hockey sur glace lors des prochains Jeux d’hiver à Milan et en 2030. »

Au sujet de la situation de la participation russe, Luc Tardif a insisté sur le fait que la décision serait prise une année à la fois.

« Nous avons toujours dit que nous allions prendre les décisions une année à la fois, et elle est basée sur la sécurité. La semaine prochaine, nous prendrons une décision pour l’année prochaine de savoir si c’est possible de ramener la Russie et la Biélorussie, mais seulement pour l’année à venir. Au sujet des JO, comme les qualifications approchent pour la Biélorussie, c’est une question que nous devrons élucider la semaine prochaine. »

Un tournoi à quatre nations

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a aussi annoncé l’instauration pour 2025 d’un tournoi à quatre nations : le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande.

Le « Face-Off des 4 nations », comme ce tournoi sera appelé, aura lieu en février 2025 dans deux villes nord-américaines, l’une au Canada et l’autre aux États-Unis. Le week-end des étoiles de la LNH n’aura pas lieu au cours de la saison 2024-25.

Le tournoi consistera en un total de sept matchs joués sur une période de neuf jours, du 12 au 20 février, ainsi que deux jours d’entraînement (10 et 11 février).

Chaque équipe sera composée de 23 joueurs de la LNH (20 patineurs, 3 gardiens) sélectionnés par chaque association nationale.

Plus de détails à venir.