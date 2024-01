Rondelle libre Quels jeunes défenseurs du CH ont progressé ?

Le temps d’utilisation des joueurs du Canadien est révélateur de la progression par position à Montréal. Trois des quatre attaquants employés le plus souvent ont 24 ans ou moins : Nick Suzuki, Cole Caufield et, au quatrième rang, Juraj Slafkovsky, derrière Sean Monahan, 29 ans. En défense, un seul intrus, Kaiden Guhle, 22 ans, au deuxième rang, entre Mike Matheson et David Savard.