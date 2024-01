Lisez les comptes rendus des parties disputées samedi dans la LNH.

Les Predators ont bousillé les chances de jeu blanc de Skinner en marquant avec 6 : 33 à jouer en temps réglementaire. Sissons a récupéré une rondelle libre pour inscrire son 13 e but de la saison. C’était le premier but accordé par les Oilers en 158 minutes de jeu.

Colton Sissons a marqué le but des Predators, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Les Oilers montrent un dossier de 24-3-0 à leurs 27 dernières sorties, en plus d’avoir accordé deux buts ou moins à leurs 14 dernières rencontres, un record d’équipe.

Ryan Nugent-Hopkins et Zach Hyman ont aussi trouvé le fond du filet pour les Oilers, qui ne sont que la troisième équipe de l’histoire de la LNH à gagner 16 matchs consécutifs.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont les deux touché la cible et ajouté deux aides, alors que les Oilers d’Edmonton ont porté à 16 leur séquence de victoires en battant les Predators de Nashville 4-1, samedi.

En 1992-93, il a récolté 53 filets et 123 points avec les Flyers — le record de l’équipe pour les points durant une saison régulière.

Recchi a joué au total 602 matchs avec Philadelphie, obtenant 232 buts et 627 points.

Avant le match, les Flyers ont honoré Mark Recchi, le plus récent membre de leur Temple de la renommée.

Charlie McAvoy, Danton Heinen, James Van Riemsdyk et Charlie Coyle ont été les autres buteurs des Bruins.

David Pastrnak a obtenu ses 32 e et 33 e filets dans la rafale.

PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS

Les Stars battent les Capitals 5-4 en prolongation

PHOTO GARETH PATTERSON, ASSOCIATED PRESS Thomas Harley (55) et Matt Duchene (95)

Le défenseur Thomas Harley a marqué le but de la victoire en prolongation et les Stars de Dallas ont défait les Capitals de Washington 5-4, samedi après-midi.

C’était le deuxième filet de la rencontre pour Harley, qui a marqué en prolongation dans un deuxième match de suite.

Les Stars menaient 4-2, mais dans les deux dernières minutes de la troisième période, Alexander Ovechkin a marqué lors d’un six contre quatre et Dylan Strome a touché la cible à six contre cinq.

Wyatt Johnston, Mason Marchment et Matt Duchene ont aussi trouvé le fond du filet dans la victoire. Jake Oettinger a réalisé 24 arrêts pour les Stars, qui montrent une fiche de 18-3-3 contre les Capitals depuis la saison 2008-09.

Anthony Mantha et Rasmus Sandin ont aussi marqué du côté des Capitals. Le gardien Charlie Lindgren a repoussé 30 rondelles.

Duchene a porté le score à 4-2. L’attaquant a été honoré avant la rencontre, lui qui a joué son 1000e match en carrière dans la LNH, plus tôt en début décembre.

Ovechkin a marqué avec deux minutes restantes en temps réglementaire, alors que les Capitals évoluaient en avantage numérique. Il s’agissait d’un premier filet en neuf matchs pour lui.

Ovechkin et Mantha ont également récolté une aide, alors qu’Evgeny Kuznetsov en a obtenu deux.

Marchment et Duchene ont aussi ajouté une aide en plus de leur filet. Tyler Seguin et Miro Heiskanen ont chacun terminé la rencontre avec deux mentions d’aide.

Associated Press